Mystisk knogle fundet nær vandet

Et mystisk knoglefund i Dragør har vakt undren. Er det fra et menneske? En sæl? Eller måske en stor fugl?

Ved første øjekast ligner det en afskåret underarm og en hånd fra et menneske.

Og fundet var da også så opsigtsvækkende, at 73-årige Arne Dalsten måtte knipse et billede, da han stødte på den mystiske knogle ved Koefods Enge i Dragør på Amager tirsdag morgen.

Billedet har han delt på en offentlig Amager-side på Facebook, hvor buddene på knoglens ejermand vælter ind.

Knoglen er fundet tæt på vandet, og de fleste bud lyder da også på, at der er tale om et dyr fra den maritime verden. Måske en sæl? Måske en svane? Eller et marsvin?

- Burde blive undersøgt

Men over for Ekstra Bladet afviser Kristina Ydesen, der er biolog og udviklingschef ved Nordsøen Ocenarium, at ovenstående bud umiddelbart virker skæve.

Annonce:

- Det er helt sikkert ikke en svane, som han skriver på Facebook, og det er heller ikke en sæl. Det er heller ikke et marsvin. Så feltet snævrer faktisk ind. Jeg synes godt, det kan ligne noget, der burde blive undersøgt nærmere, siger Kristina Ydesen og fortsætter:

- Svanen har sine underarmsknogler, der går ud i håndrodsknogler, der er forlænget. Det svarer til at have én meget lang pegefinger og en lidt mindre nedenunder.

- Det er en spids, ligesom hvis man har spist kyllingevinger. Og sælens underarmsknogler er meget kortere og meget mere krumme, og det er endnu mere udtalt for marsvin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge adjunkt Dorthe Dangvard Pedersen fra Retsmedicinsk Institut på SDU er det især det samlede albueled, der afslører, hvorvidt der er tale om en menneskeknogle eller ej. Foto: Privatfoto

En menneskehånd?

Det er svært ikke at spekulere i, om der rent faktisk kan være tale om en menneskearm, hvilket flere bekymrede Facebook-brugere også gør.

Men det afviser Dorthe Dangvard Pedersen, adjunkt ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet (SDU), over for Ekstra Bladet.

'Det er helt sikkert ikke humant. Det er underarmsknogler og mellemhåndsknogler, altså overekstremitet (arm, red.), eventuelt fra en stor fugl, men er ikke sikker og slet ikke hvilket dyr', skriver forskeren i en mail og uddyber:

Annonce:

'Jeg kan se, at det ikke er menneske, bl.a. da de to underarmsknogler - ulna og radius - sidder sammen ved albueleddet (modsatte ende af håndknoglerne). Hos mennesker er de to knogler helt adskilt. Desuden har ulna og radius samt de håndknogler, der ikke er dækket af blødt væv, en helt anderledes form end menneskets knogler.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Knoglen blev fundet nær sydvestpynten af stranden i Dragør. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Hendes bedste bud er umiddelbart, at knoglen måske kan stamme fra en fugl, men det er altså svært at fastslå.

Mere sikker i sin sag er dog Jacob Kveiborg, der er zooarkæolog og knogleekspert ved Moesgaard Museum. Modsat biologen vil han nemlig ikke afvise, at der rent faktisk kan være tale om en sælknogle.

'Der er umiddelbart tale om en bagluffe'.