Mystisk læk: 48.000 liter vand strømmer ud

48.000 liter vand - eller hvad der svarer til en granvoksen persons årlige forbrug af vand.

Det er størrelsen på et mystisk læk i Augustenborg og omegn, skriver TV Syd.

Opklaringsarbejdet er i fuld gang - men Svend Rasmussen fra Sønderborg Forsyning opfordrer dog folk til, i bogstaveligste forstand, at lytte på vandrørene.

- Det lyder som om, der er sådan et sus i rørene, forklarer han om lækagernes særegne lyd.

Egen regning

Skulle lækket være på din grund, kan det nemlig blive en dyr fornøjelse. Det konkrete læk beløber sig nemlig til 3200 kroner.

- Hvis det er en lækage, der er inde på din ejendom, så er det dig selv, der skal dække udgifterne, der er til til vandspildet og selvfølgelig også udgifterne til at få repareret den ledning, man har inde på sin ejendom, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

20 lækager i 2022

Sønderborg Forsyning oplyser at lækagen er den 20. af sin slags i år, men dog langt fra den største.

- Det er faktisk ikke en særlig stor lækage, men normalt kan man hurtigt lokalisere den, når det er et stort brud. Der er den her lidt mindre, og så skal vi i gang med at lede, siger Stinne Stokkebo, der er driftchef i Sønderborg Forsyning.

Svend Rasmussen er dog optimistisk i forhold til at få lokaliseret lækagen. Han oplyser at han tidligere højst har brugt en måned på at finde en lækage.

- Du kan ikke stresse sådan noget. Man tager en stophane ad gangen og noterer, hvor man har været, lyder det.