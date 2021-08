Mystisk lugt lokaliseret: Det kan være forklaringen

Den dårlige lugt over København er noget, folk må leve med, hvis de går ind for den grønne omstilling, siger en medejer af Amager Rullegræs. Han bekræfter, at hans firma har spredt organisk gødning

Siden torsdag aften har en mystisk og ildelugtende lugt hængt som et tungt tæppe over København og særligt Dragør-området på Amager.

Det har indtil nu været svært at pege på, hvor lugten stammer fra, men nu er en del af forklaringen fundet.

Ekstra Bladet har talt med medejer af Amager Rullegræs Lars Holm, der fortæller, at lugten over Dragør skyldes den kompost, de gøder med.

- Det er i hvert fald grunden til, at der lugter herude på Amager, men ikke over hele København. Det er vigtigt at sige, at det er ganske almindelig kompost, som borgerne afleverer på genbrugsstationen. Deres haveaffald bliver til kompost, og på den måde sparer vi en masse gødning og skåner miljøet, siger Lars Holm til Ekstra Bladet.

Ejeren fortæller, at en landmand sparer 70 procent kemisk kunstgødning ved at bruge gødningen fra komposten, og derfor er lugtgenerne noget, man må leve med, hvis man går ind for den grønne omstilling.

- Det drejer sig om halvandet døgn, siger Lars Holm.

Undrer sig over postyr

Han tilføjer, at man er stoppet med at køre i går eftermiddags, og at lugten derfor burde aftage nu.

- Vi stoppede med at køre og sprede gødningen torsdag eftermiddag for at tage hensyn til folk i weekenden. Men jeg undrer mig over, at der er så stort et postyr over lugten. Hvis man går ind for at skåne miljøet, så må man også leve med lugtgener i halvandet døgn, siger han.

Han tilføjer, at det er en lugt, som mange på Amager nok har oplevet en del gange.

Ikke farligt

Der er intet farligt ved lugten, selvom flere har antydet, at det er en kemisk lugt.

- Det er ikke kemisk, det er noget frygteligt sludder. Der er folks eget affald, der bliver komposteret, siger Lars Holm.

Den organiske gødning bliver spredt tæt på den central, hvor det bliver komposteret for at spare miljøet ved ikke at køre for meget frem og tilbage, oplyser ejeren.