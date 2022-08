Mystisk luksusyacht set i København

Har du set skibet 'Big Beaver'? Kontakt journalisten direkte her.

I Norge er en stor luksusyacht omgærdet af både stor mystik og forargelse.

Det startede med en viral video, der viser luksusbåden 'Big Beaver' smadre gennem det stille sund Søgne vest for Kristianstad i kriminelt høj fart. Siden har flere andre øjenvidner berettet om 'uagtsom sejlads' i det norske Skagerrak.

Samtidig viser skibets satellitdata en noget opsigtsvækkende rute gennem Europa.

Og i sidste uge dukkede det mystiske skib så pludselig op i København.

Det skriver det norske medie VG, der har taget billeder af skibet i Tuborg Havn.

Ukendt ejer: - Ingen kommentarer

Skibet er en yacht af typen Delta 88 Carbon, 24 meter lang og hvid. På bagsiden står skrevet 'Big Beaver - The Creek', og skibet har en karakteristisk, flad front.

På yachtworld.dk sælges modellen for op til 48 mio. kroner.

Skibet er registreret i skattelyet Caymanøerne, men skibets ejer og nuværende position er endnu ukendt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Bag på skibet ses det karakteristiske navn, 'Big Beaver' med undertitlen 'The Creek'. Foto: Eugene Gillet

Gennem sporingsplatformen Marine Traffic har det norske medie forsøgt at kortlægge Big Beavers færden siden den virale video.

Det har dog kun skabt mere forvirring.

Skibets lokation er sidst registreret 16. juli ud for Rønne på Bornholm, hvorefter skibet skulle have ligget til i Frederikshavn, fremgår det af satellitoplysninger fra Marine Traffic.

Her skulle skibet ifølge dataene stadig ligge, men det er altså ikke tilfældet.

VG har nemlig fotograferet skibet i Tuborg Havn 28. juli. Her forsøgte journalisten også at få kontakt til de endnu ukendte ejermænd, der dog ikke var interesserede i at snakke.

- No comments, lød det kortfattet fra de fire personer på båden, som VG henvendte sig til i Tuborg Havn.

Forsvundet igen

Torsdag var Ekstra Bladet et smut forbi Tuborg Havn for at finde det kontroversielle skib og konfrontere de fartglade ejere.

Her lød meldingen dog fra flere personer og bådejere, som Ekstra Bladet talte med på havnen, at skibet godt nok havde ligget i havnen, men at det var sejlet igen for et par dage siden.

Båden blev sidst fotograferet lige foran Restaurant Address og yachtklubben Kongelig Dansk Yachtklub. Ekstra Bladet har været i kontakt med havnefogeden og Kongelig Dansk Yachtklub, der dog ikke vil udtale sig om de både, der ligger eller har ligget i havnen.

2000 km på tre timer

Det er ikke kun skibets uagtsomme sejlads, der har vagt opsigt. Også skibets rute gennem Europa tidligere på sommeren virker suspekt.

Ifølge satellitoplysninger, som VG har kortlagt, skulle 'Big Beaver' eksempelvis have sejlet en fuldstændig umulig rute gennem Europa 8. juni.

Godt nok er skibet flere gange set sejle i uhensigtsmæssigt høj fart, men ruten 8. juni virker trods alt noget urealistisk for et skib, der maks sejler omkring 50 km/t.

Først bliver skibet registreret ved Dubrovnik i Kroatien om morgenen. Blot seks timer efter skulle skibet så befinde sig i Brunsbüttel, Tyskland. Og under tre timer herefter skulle 'Big Beaver' så have tilbagelagt de omkring 2000 km tilbage sydpå til Montenegro, skriver VG.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skibet er sidst registreret 16. juli vest for Bornholm. Foto: Screenshot fra MarineTraffic

I ugerne efter har skibet også angiveligt været en tur forbi Italien, Gdansk i Polen og selvfølgelig Kristianstad i Norge, hvor skibet i den grad er blevet bemærket.

Herudover er skibets identifikationsnummer, det såkaldte MMSI-nummer, også fordelt på i alt tre skibe, kan man se på Marine Traffic. Men ifølge VG burde MMSI-nummeret være unikt knyttet til kun et enkelt fartøj.