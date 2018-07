Mystisk lysglimt nær Thulebasen: Husene rystede

Et lysglimt efter fulgt af et brag tæt på det den amerikanske fly-station, Thulebasen, har rystet det nordlige Grønland

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (koster alm. takst) eller på mail 1224@eb.dk

Først et lysglimt, så et brag og til sidste rystede husene.

Sådan lød scenariet onsdag aften, da en meteorit angiveligt tordnede mod jorden og ramlede ned i nordlige Grønland.

Det bekræfter vagtchef ved politiet i Nuuk Knud Frederiksen til Ekstra Bladet.

- Vi har fået en del henvendelser på, at der har været i brag, hvor nogle huse rystede. Man mente, at der nok var tale om et jordskælv.

- Men efterfølgende har vi fået henvendelser på, at området samtidig blev lyst op. Derfor tror vi nu, at der er tale om et meteorit, siger han.

Tæt på amerikansk base

Det var omkring klokken 20.20 lokal tid, at politiet fik de første henvendelser fra bekymrede borgere, der havde observeret den mystiske hændelse.

Nedslaget fandt sted ved byen Qaanaaq, der ligger tæt på den amerikanske fly-station Thulebasen i det nordlige Grønland.

Men politiet vurderer ikke, at det er en eksplosion fra selve basen.

Der er ikke fundet noget krater efter nedslaget.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (koster alm. takst) eller på mail 1224@eb.dk