Mystisk massedød fortsætter: Sjælden årsag

Visen 'En elefant kom marcherende' står måske over for en omskrivning, hvis kilden til de mystiske elefant-dødsfald ikke snart bliver fundet.

Yderligere seks kadavere er blevet fundet, siden mere end 350 elefanter blev fundet døde i ma jmåned i Botswana i det sydlige Afrika.

- Det er ikke nogle normale omstændigheder, det her. Det er en sjælden årsag, vi er vidne til, siger Mmadi Reuben, som er vilddyrsekspert ved Department of Wildlife and National Parks.

Helikopter-billeder viser, at mange elefanter har måtte lade livet. Eksperter er i vildrede. Foto: Ritzau Scanpix/Stringer

- Vi kan ikke afvise noget som helst på det her stadie. Det kunne enten være en virus eller tørke fra sidste år. Vi har dog bedt alle om ikke at komme i nærheden af kadaverne, siger vilddyrseksperten til Reuters.

Mmadi Reuben forventer at få afgørende testresultater fra de netop fundne elefant-kadavere, der måske kan lede ham på rette vej i forhold til at kende dødsårsagen.

Nogle kampagne-grupper har allerede kritiseret regeringen for, at arbejdet med at finde årsagen til de mange dødsfald går for langsomt.

Selvom det estimeres, at der er 130.000 levende elefanter i Botswana, er bekymringen, at flere elefanter dør, hvis myndighederne ikke får løst mysteriet snart.

Wave Kashweka, en højtstående veterinærmediciner i Botswanas nordvestlige distrikt, fortæller, at der forventes flere fund af kadavere.

Kashweka har sammen med de officielle myndigheder tidligere udelukket, at krybskytteri og miltbrand kunne være blandt mulige dødsårsager.