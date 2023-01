Mystisk melding: Panik i Nordkorea

Så er den gal igen i Nordkorea.

Storbyen Pyongyang er blevet totalt lukket ned i fem dage, men ingen ved 100 procent hvorfor.

Det skriver NK News.

Det er myndighederne med Kim Jong-un i spidsen, der har beordret nedlukningen af millionbyen som følge af et sygdomsudbrud. Covid-19 nævnes dog ikke med et ord, så ingen ved, hvilken sygdom der er tale om.

Indbyggerne har blot fået at vide, at de skal blive indenfor og være opmærksomme på deres temperatur. Ligesom deres tilstand vil blive overvåget af myndighederne

Kim Jong-un har måttet tage drastiske midler i brug. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Rygter skabte panik

Og det har skabt panik.

Flere medier, heriblandt NK News, melder om, at supermarkederne bliver overrendt af desperate borgere, der hamstrer varer til de kommende dage.

Det skete som følge af rygterne om, at myndighederne ville lukke byen ned. Og de fik ret. De næste fem dage må ingen forlade deres hjem.

Det er første gang i otte måneder, at Nordkorea har lukket landet ned som følge af et sygdomsudbrud. Mistanken er, at der igen er tale om coronavirus, selv om landet i august 2022 meldte ud, at de havde udryddet virussen.