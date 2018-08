Mystisk mission: Kolonormt skib skilles ad for at sejle under Storebæltsbroen

Det gigantiske skib Solitaire er i øjeblikket på en hemmelig mission, og på sin færden gennem Danmark måtte dele af skibet skilles ad for at det kunne komme under Storebæltsbroen

Hver dag sejler skibe i massevis under Storebæltsbroen, og det foregår som regel uden problemer.

Men så nemt skulle det ikke være for et af verdens største rørledningsfartøjer. Skibet Solitaire ankom mandag nord for Storebælt, men kranen var så høj, at besætningen blev nødt til at skille den ad, før skibet kunne sejle videre.

Det skriver sn.dk.

Det danske skibsmæglerfirma, Niels Winther, har assisteret med at opgaven, og Ekstra Bladet har talt med Commercial & Operations Supervisor Bjarne Karlskov. Han fortæller, at deres rolle har været at være agent på skibet.

- Det vil sige, at vi har hjulpet med at skifte besætning på skibet. Søfolk skal også hjem og have ferie en gang i mellem. Vi har derfor hjulpet med de praktiske ting og sørget for at få dem i lufthavnen. Derudover skulle de nye folk ud til skibet, forbi politistation for at have et stempel og til sidst have en overnatning på Sjælland. Det drejer sig om knap 200 mennesker, som vi har haft inde og ude, siger Bjarne Karlskov til Ekstra Bladet.

Kæmpe kran

Kan du sige lidt om selve opgave med at få skilt skibet ad?

- Kranen var ganske enkelt for høj, og derfor måtte besætningen skille den ad for at få den under Storebæltsbroen. Skibet ankom mandag aften, og så lå den til, indtil den sejlede under onsdag morgen. Nu ligger den for anker syd for Storebælt, inden den sejler videre i eftermiddag.

Selv om Niels Winther hjalp til med de praktiske ting, så ved de ikke ret meget om selve missionen. Den er nemlig hemmelig.

- Vi ville gerne have sendt en pressemeddelelse ud. Det måtte vi ikke, men det er klart, at skibet har en konkret opgave. De sejler jo ikke bare under Storebæltsbroen for sjov, siger Bjarne Karlskov til Ekstra Bladet.

Det kræver dog ikke lang tid på Google for at finde ud af, at Rusland og Putin for nyligt har besluttet, at de skal have lagt nye rør i deres farvand.

Et af verdens største

Det 300 meter lange og 40 meter bredde skib er indregistreret på Malta. Det er oprindeligt bygget i 1972, men er senere blevet moderniseret og lavet til et af verdens største af sin slags.

I 2007 satte Solitaire verdensrekord i at lægge rør på en havdybde på 2775 meter. Ifølge Marine Traffic kan de sejle knap 20 kilometer i timen.

Foruden Solitaire er et andet skib også med på rejsen. Det 150 meter lange skib med plads til mere end 100 mennesker ledsager skibet på sin færden.

Fredag lægger de begge til syd for Storebælt.