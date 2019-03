Mystisk mus laver hver nat det utrolige

Dyr, der kan gøre rent eller udføre andre menneskelige dagligdags gøremål, ser man normalt kun på film eller læser om i eventyr. Men en lille mus fra England er nu blevet filmet, mens den ihærdigt midt op natten rydder op i en 72-årig pensionists redskabsskur i haven. Musen flyttede med sin mund diverse skruer, søm og andre ting, der lå og flød og lagde dem pænt op i en plastkasse. Og det hele blev filmet med skjult kamera.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro, og Daily Mail

Den 72-årige Stephen McKears fik kaffen galt i halsen, da han ved hjælp af et skjult kamera fandt ud af, at den lille mus hver nat ryddede op i hans skur. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Den 72-årige pensionist Stephen McKears fra Severn Beach i South Gloucester i England opdagede for cirka en måned siden, at ting i hans redskabsskur i haven af uforklarlige grunde flyttede sig. Den pensionerede elektriker opdagede, at skruer, søm og plastikstykker fra et bord i skuret pludselig var flyttet op i en lille plastkasse, hvor han opbevarede nødder og peanuts, som han fodrede fuglene med.

Og efter hver eneste dag lå der flere og flere objekter i plastkassen, der var havnet der på meget mystisk vis.

Stephen McKears troede selv, at han var blevet sindssyg og så syner. Derfor tømte han en aften alt indholdet i plastkasse inklusive skruer, søm og peanuts ud over bordet. Men da han næste morgen mødte op i skuret, fik han et chok, da han opdagede, at det hele var lagt pænt på plads i plastkassen igen.

Her er musen i fuld gang med at løfte en stor ting op i plastikkassen. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Nu var nerverne kommet på højkant for Stephen, så han besluttede sig aktivt for at løse gåden. Derfor fik han sin 70-årige nabo, Rodney Holbrook, til at hjælpe med at sætte et skjult kamera op i redskabsskuret. På den måde kunne de endeligt få afsløret, hvad, hvem eller hvorfor ting blev flyttet op i plastkassen midt om natten.

Og da Stephen og hans nabo Rodney næste dag så filmoptagelserne igennem, var de tæt på at få kaffen galt i halsen. De fik nemlig øje på den lille frejdige mus, der ihærdigt og flittigt ryddede op på bordet i skuret ved at løfte alle mulige ting op i plastkassen. Musen forsøgte oven i købet af løfte ting, der var dobbelt så store som sig selv.

- Musen flyttede alle tingene op i plastkassen i løbet af to timer. Den må have været træt efter det hårde arbejde, siger Stephen til de britiske medier.

Stephen har i øvrigt til medierne oplyst, at han kalder den lille mus for Brexit Musen:

- Jeg kalder musen for Brexit Musen, fordi den hver nat er i fuld gang med at hamstre til et kommende Brexit, forklarer Stephen, og tilføjer, at hans børn for sjovt havde sagt, at der var et spøgelse på spil skuret.

Det skal i øvrigt lige tilføjes, at Brexit Musen stadig i dag jævnligt rydder op i værktøjsskuret.