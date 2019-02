Mystisk opdagelse: Stor død hval fundet inde i junglen

Biologer fra Bicho D'água-instituttet i Brasilien er i fuld gang med at opklare et mysterium om en otte meter lang pukkelhval, der for to dage siden blev fundet midt inde i et tæt mangroveområde på øen Marajo i udkanten af Amazonjunglen i det nordlige Brasilien.

Kadaveret af hvalen, der er cirka et år gammel, blev opdaget 15 meter fra kysten, fordi lokale beboere undrede sig over, at adskillige gribbe svævede i luften over den døde hval.

Biologerne undrer sig for det første over, hvordan kadaveret af en flere tons tung hval kan havne 15 meter fra kysten i en tæt mangroveskov. Og dernæst undrer de sig over, at en pukkelhval overhovedet kan findes i det her område i februar måned, fordi det normalt er ganske usædvanligt at finde pukkelhvaler ved kysten i det nordlige Brasilien i den periode.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News, Mirror og Newsweek

Den store pukkelhval er otte meter lang og cirka et år gammel. Her undersøges den af brasilianske biologer fra organisationen Bicho D'agua. Foto: Bicho D'agua

Bicho D'água-instituttet har også lagt flere opslag ud på deres Facebook- og Instagram-profiler, hvor de skriver, at det er en ganske ung hval. Og de undrer sig over, hvordan den her havnet netop på Marajo-øen i Amazonjunglen. Biologerne fra Bicho D'água kunne ikke umiddelbart finde nogen ydre skader på hvalen, og derfor skal den gennemgå en obduktion, så man kan fastslå dødsårsagen. Det vil tage cirka ti dage at få et svar.

Mediet Maritime Herald har peget på, at den unge hval måske er død af at have slugt for meget plastik og efterfølgende af bølgerne er blevet slynget ind i mangroveområdet.

Marinbiologen Renata Emin har til det brasilianske medie O Liberal sagt følgende:

'Vi er stadig ikke sikre på, hvordan hvalen er havnet her. Men vi gætter på, at den døde hval har flydt rundt tæt ved kysten, og at tidevandet, der i de sidste par dage har været kraftig i området, har medvirket til, at hvalen er havnet i mangroveskoven', siger Renata Emin og tilføjer:

'Derudover er vi meget forbavsede over, at vi kan finde en pukkelhval i det her område netop nu ved nordkysten af Brasilien i februar måned. Det er ganske usædvanligt.'