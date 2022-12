Mystisk pige: Er det hans hemmelige datter?

Kim Jong-un er en meget privat mand, og det får rygterne om hans familieforhold til at svirre.

For hvor mange børn har Nordkoreas diktator i virkeligheden?

Svaret er uklart, men en række videoklip og et mærkværdigt forløb i håndteringen af dem har fået flere til at skrive om en ny mulig datter af Kim Jong-un.

I forbindelse med en koncert på Nordkoreas nationaldag 9. september har blandt andet NK News og kinesiske bloggere beskrevet, hvordan en pige fik utrolig meget opmærksomhed fra både Kim Jong-un og hans kone Kim Yo-jong.

Pigens sokker

Blandt andet blev det bemærket, at pigen som den eneste bar hvide sokker, så hun skilte sig ud, ligesom Kim Yo-jong og KIm Jong-un var ekstra begejstret i under hendes optræden.

Det var i sig selv bemærkelsesværdigt, men forløbet efterfølgende er også interessant.

Videoklippet blev i første omgang vist på Korean Central Television (KCTV), men efterfølgende slettede statsmediet et closeup af pigen, og det kan ifølge NK News være et tegn på, at statsmediet har fået at vide, at der ikke måtte være for meget fokus på hende.

Det skal dog understreges, at intet er bekræftet, at der kun er tale om spekulationer i kølvandet på et mystisk hændelsesforløb.

Foto: KCTV

Den anden datter

Det var dog ikke første gang i 2022, at diktatorens stamtræ skabte overskrifter.

I forbindelse med fremvisningen af det interkontinentale ballistiske missil 'Hwasong-17' viste Nordkoreas leder sig med sin datter, ved navn Ju Ae, som for nyligt er trådt frem i offentlighedens lys.

Her poserede hun med styrets store slagnummer, som Kim Jong-un skulle have kaldt 'verdens stærkeste strategiske våben', ifølge The Guardian.

Kendskabet til datteren har ellers været stærkt begrænset. Ifølge The Guardian vurderes hendes alder til omkring 12-13 år.

Den pludselige introduktion har startet spekulationer om hvorvidt Jong-un er i færd med at køre næste generation fra familiedynastiet i stilling. Samtidig omtales datteren i nordkoreansk stats-tv som diktatorens mest 'dyrebare' og 'højtelskede' barn.