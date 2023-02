Mystisk sag: Kinesisk rigmand forsvundet

Han er kendt som en af Kinas mest profilerede erhvervsmænd og administrerende direktør for den kinesiske investeringsgigant China Renaissance Holdings.

Nu er han forsvundet.

Torsdag kom det frem, at China Renaissance Holdings i dagevis ikke har kunnet komme i kontakt med administerende direktør Bao Fan.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Aktier dykket

Investeringsbankens kunder tæller techgiganter som transportvirksomhenden Didi og shoppingplatformen Meituan.

Efter China Renaissance Holdings torsdag offentliggjorde Bao Fans forsvinden, er gigantens aktier fredag dykket.

Det er uklart, hvor længe topchefen har været savnet, men investeringsbanken oplyser, at de ikke bekendt med 'information, der indikerer, at hr. Baos utilgængelighed er eller kan være relateret til koncernens forretning og/eller drift.'

Det kinesiske nyhedsbureau Caixin citerer unavngivne kilder for at sige, at personalet ikke har kunnet få kontakt til Bao Fan i to dage, skriver BBC.