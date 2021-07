Mystisk sagsbehandling: Vil sætte min nevø under værgemål

Kommunen kan godt indstille en borger til en værgeordning, men her har de vist været lidt for kvikke på aftrækkeren, skriver Puk Sabber

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kære Puk Sabber

Jeg skriver på vegne af min nevø. Han har dårligt hjerte - har pacemaker og tre stents. Han går og venter på at få to mere. Min nevø er 58 år og har altid haft arbejde i landbruget og klaret sig selv. Men pga. sygdommen har han søgt og fået førtidspension pr. 1. marts i år. Her starter balladen!

En sagsbehandler i kommunen synes, at han skal have en værge! Hun har aldrig mødt ham. Hans læge har fået tilsendt papirer, han skal udfylde og returnere. Lægen er ganske uforstående.

Jeg har undersøgt omstændighederne omkring værgemål. Jeg troede ikke, at en kommune kunne bestemme og forlange det, men det kan de åbenbart. Dog skal visse kriterier være opfyldt. Blandt andet at man ikke kan tage vare på sig selv eller sin økonomi. Dette er slet ikke aktuelt i min nevøs tilfælde.

Han har fået brev om, at en advokat i Holbæk, som bliver hans værge. Han er blevet tilsagt et møde i retten 10. august. Han har ikke tænkt sig at møde op.

Jeg har sagt til ham, at så må han melde afbud. Det værste han kan gøre er at lade som ingenting og blive væk. Det vil kun skade ham.

Som tidligere nævnt har sagsbehandleren aldrig mødt min nevø. Men hvad skal man gøre? Det er da magtmisbrug uden lige! Han er hjertesyg, ja - men han er fuldt ud i stand til at tage vare på sig selv og sin økonomi.

Han er dybt ulykkelig - og at få det der trukket ned over hovedet af en emsig sagsbehandler er da umenneskeligt.

Hvad kan man gøre?

Med venlig hilsen A.G.

Kære A.G.

Som du fremlægger det, lyder det meget formynderisk, hvis din nevø hverken har demens, er psykisk syg i svær grad, eller han grundet helbredet ikke kan tage vare på sig selv om sin økonomi.

Du har ret i, at kommunen kan indstille en borger til en værgeordning, men det er ikke dem, der beslutter det.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Det lyder, som om de har været meget hurtige med at udstikke en værge for din nevø. Det virker mystisk.

Og hvis hans egen læge heller ikke støtter et værgemål, lytter de øvrige instanser forhåbentlig også til ham, da egen læge jo kender din nevøs helbreds-mæssige forhold bedst og dermed må have en stor betydning på sagens udfald.

Nu ved jeg ikke, hvilen type værgemål der er tale om, men som regel er det Familieretshuset, der afgør det, og herefter kan der klage over afgørelsen til retten inden for fire uger - herefter kan man som borger altid indgive en klage til Civilstyrelsen over værgen eller indholdet i værgeordningen.

Begynd med at ringe eller skrive til Familieretshuset eller Civilstyrelsen på vegne af din nevø, mens du er sammen med ham - de ved alt om ordningen, og her kan du få den rådgivning og vejledning, som kan hjælpe dig med at hjælpe din nevø.

Med venlig hilsen Puk

Noter Hvis man på grund af helbred ikke er i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold, kan det være nødvendigt at komme under værgemål, hvor en værge kan handle på hans eller hendes vegne. Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge. Klage over Familieretshusets afgørelse om værgemål, ønsker om at ændre et værgemål eller om at ophæve det kan indbringes for retten. Det skal ske senest fire uger efter, at Familieretshuset har truffet afgørelse. De personer og myndigheder, som kan søge om værgemål, kan også klage over afgørelsen. Her kan du læse loven om værgeordning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------