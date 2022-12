Mystisk skib fundet inden Nord Stream-eksplosionerne

Alverdens efterretningstjenesters opmærksomhed blev hurtigt rettet mod dansk-svensk farvand, da Nord Stream gasrørledningerne eksploderede.

Siden er beskyldningerne om sabotage fløjet i øst og vest, mens ansvaret endnu ikke er placeret.

Efterfølgende begyndte observationer af såkaldte 'dark ships' at florere.

Først skrev magasinet Wired hvordan satellitbilleder fra virksomheden SpaceKnow viste to dark ships nær Nord Stream i dagene inden eksplosionerne.

Nederste prik i højre hjørne viser gasudslippet fra Nord Stream 2-gasrørledningen efter eksplosionen. Foto: DTU Security

Siden fulgte Danmarks Tekniske Universitet (DTU) trop, da de ved hjælp af radarbilleder ligeledes formåede at identificere et skib, der sejlede i området to dage inden eksplosionerne fandt sted 26. september i år.

Et ganske stort et af slagsen, der måler i nærheden af 200 meter.

Det har flere medier tidligere beskrevet, blandt andet Ingeniøren.

Mørklagt

De såkaldte 'dark ships' er skibe, der har slukket for deres såkaldte AIS-transponder. Netop AIS-systemet gør det muligt at kortlægge skibes færden.

Dermed kan skibene gå 'under radaren', men fortsat opdages fra satellit- og radarbilleder.

DTU har i årevis arbejdet med Forsvaret på forskningsprojekter, der skal gøre det muligt at identificere disse skibe. Det oplyser centerchef ved DTU Security Henning Heiselberg til Ekstra Bladet.

- Vi har metoderne til at klassificere, datere og identificere, siger han.

Og de metoder gav pote - for på radarbilleder sås et stort skib, der befandt sig nær Nord Stream-rørledningerne.

False color radarbillede af skibet. Det gule er skibets omrids, mens det røde er skibets kølvand. Foto: DTU Security

Henning Heiselberg oplyser, at efterretningstjenesten er orienteret.

- Vi har fortalt dem om det. Men jeg ved af gode grunde ikke, hvad de selv er i færd med, siger han.

Jagten

På baggrund af radarbillederne lykkedes det DTU at finde både skib og skibets kølvand, samt at beregne retning og hastighed. Turen gik øst-nordøst på med 16 knob, lyder det.

Skibets signaturer, såsom længde og bredde, kan nu krydstjekkes med databaser med informationer om identificerede skibe, hvorved man kan slå skibets endelige identitet fast.

- Desværre var der overskyet over Bornholm de dage, så vi har kun radarbilleder, og ikke de mere præcise optiske satellitbilleder. Radarbillederne er knapt så gode, så dem har vi ingen database over endnu, som vi kan bruge til identifikation, forklarer Henning Heiselberg.