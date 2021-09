Mystisk skib: Lokale klør sig i nakken

Et rødt skib er i løbet af de seneste uger blevet spottet uden for Kertemindes kyst. Det sejler frem og tilbage, og flere lokale undrer sig

Et rødt skib har de seneste uger bevæget sig op og ned ad Kertemindes kyst.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det sejler frem og tilbage mellem Kerteminde og Hindsholm i løbet af dagen. Det røde skib slutter dagen af ved at lægge til havn i Kerteminde.

- Skibet har i flere uger sejlet frem og tilbage. Hvad filan laver det? Sådan lyder det fra en af Fyens Stiftstidende læsere Knus Rasmussen.

Forsvarets skib

Normalt er Forsvarets skibe grå, men Fyrholm, som det mystiske røde skib hedder, er altså også et af Forsvarets skibe.

Det blev taget i brug i 2006 og er rødt som en sikkerhedsforanstaltning, der skal sørge for, at det bliver set af andre skibe.

Skibet har til opgave at sørge for, at skibene i danske farvande har opdaterede søkort at navigere efter.

Den måler dybden på havbunden, og det er noget, de gør hvert år forskellige steder i Danmark, fortæller Lars Hansen, chef for søopmåling i Danmark, til Fyens Stiftstidende.

Skibets opgave lige nu er at opmåle havbunden mellem Fyn og Langeland ned til Svendborgsund.

Fyrholm og Birkholm

Fyrholm er ikke det eneste skib, som lige nu sejler rundt og tager målinger af havbunden. Det andet skib hedder Birkholm, og det sejler lige nu rundt ved Nyborg.

Lars Hansen forventer, at målingerne er færdige i starten af oktober. Sidst området blev målt, var i 1984, så med teknologien i dag, forventer Lars Hansen en mere præcis måling.