Mystisk smitte blandt børn: Mulig årsag fundet

De seneste måneder har der været registret et usædvanligt højt antal børn med leverbetændelse. Nu mener forskere at have fundet årsagen

Et bemærkelsesværdigt højt antal børn med hepatitis - også kendt som leverbetændelse - har givet anledning til panderynker blandt forskere og eksperter.

Storbritannien slog i april alarm på grund af en stigning i antallet børn, som fik sygdommen af på daværende tidspunkt ukendte årsager.

Siden er antallet af børn med leverbetændelse steget, og i flere tilfælde har børnene været så hårdt ramt, at en levertransplantation har været nødvendig.

Nu er der muligvis fundet en årsag til den mystiske smitte, skriver BBC.

Kan være forklaringen

Ifølge britiske eksperter gjorde to almindelige infektioner comeback, efter coronanedlukningerne sluttede, hvilket kan have udløst de alvorlige hepatitis-tilfælde.

Det skyldes, at børnene er blevet eksponeret for adenovirus og en adeno-associeret virus senere end normalt på grund af restriktioner, lyder forklaringen.

Førstnævnte virus forårsager normalt forkølelse og maveonde, mens sidstnævnte normalt ikke giver symptomer.

Manglede tidlig immunitet

- De (børnene, red) opbyggede ikke immunitet over for de almindelige infektioner, de normalt ville støde på, forklarer professor Judith Breuer, der er en af forskerne bag studiet til BBC.

Da restriktionerne senere blev ophævet, blev børnene pludselig udsat for en bred vifte af infektioner uden at have opbygget tidlig immunitet, hvilket kan have udløst den sjældne, men alvorlige sygdom, mener forskerne.

De understreger afslutningsvist, at der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål, som skal kortlægges i forbindelse med det usædvanlige udbrud.