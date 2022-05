Mystisk smitte blandt børn stiger

Siden Storbritannien i april slog alarm på grund af en stigning i antallet børn, som fik hepatitis - også kendt som leverbetændelse - af ukendt årsag, er antallet af tilfælde steget.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme oplyser i en rapport fra 20. maj, at antallet af tilfælde på globalt plan er 614.

Siden da har blandt andre Storbritannien opdateret deres tal, så den seneste melding nu lyder, at der er konstateret 197 tilfælde af leverbetændelse i landet. 11 børn i Storbritannien har været så hårdt ramt, at de har fået en levertransplantation.

Syv tilfælde i Danmark

I Danmark er der indtil videre registret syv tilfælde af den mystiske smitte. Ifølge Politiken har to af de danske børn haft leversvigt.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme oplyser, at der på globalt plan er registret 14 dødsfald efter udbruddet.

Ingen af dødsfaldene er sket i Danmark.

Ekspert overrasket

Der er endnu ingen forklaring på det pludselige udbrud af leverbetændelse blandt børn.

- Som ekspert er jeg overrasket over, at vi pludselig ser det her. Selv om vi på nuværende tidspunkt taler om meget små tal, er det klart, at vi skal have det kortlagt og forstå baggrunden, så vi kan forhindre, at det breder sig mere, siger professor på Rigshospitalet og infektionsmediciner Jan Gerstoft til Politiken.

I Storbritannien undersøger man, om der kan være en sammenhæng mellem udbruddet og adenovirus. Det britiske sundhedsagentur UK Health Security Agency oplyser, at man blandt de 197 tilfælde af leverbetændelse har testet 170 for adenovirus, hvoraf virussen var påvist ved 116.