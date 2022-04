Mystisk smitte: Hepatitis spreder sig blandt børn

Af endnu uforklarlige årsager har børn rundt om i Europa og USA fået hepatitis kendt som leverbetændelse, der ligger uden for, hvad man normalt ser i denne forbindelse. Det drejer sig om Danmark, Irland, Holland, Spanien og USA.

Storbritannien topper i øjeblikket listen med 74 registrerede tilfælde, hvor verdenssundhedsorganisationen WHO oplyser, at der er fundet færre end fem tilfælde i Irland og tre i Spanien. Det skriver BBC.

I Danmark er der registreret tre tilfælde af denne type hepatitis siden december 2021. Det bekræfter Statens Serum Institut over for Ekstra Bladet.

Mulig forklaring

The European Centre for Disease Control (ECDC) er ved at undersøge, hvorfor leverbetændelsen spreder sig blandt børn rundt om i Europa. Derfor ligger der ikke en endelig forklaring klar.

De fleste tilfælde af hepatitis bliver forbundet med virusserne hepatitis A-E, men indtil videre tyder intet på, at disse virus-typer kan være årsagen til leverbetændelses-tilstanden hos børnene.

Derimod har myndighederne i Storbritannien og USA øje på adenovirus, som kan være en mulig årsag til de mange tilfælde af leverbetændelse.

Virussen bliver sjældent forbundet med leverbetændelse, men det er en mulighed. Den giver sygdomstegn som forkølelse, opkald og diarre.

Foruden The European Centre for Disease Control (ECDC) holder Statens Serum Institut i Danmark også øje med smitten.