Mystisk smittet: Vild jagt i Storbritannien

De britiske sundhedsmyndigheder har indledt en stor menneskejagt. Det ved bare ikke, hvem de leder efter.

Hele balladen startede ved grænsen, hvor seks personer blev konstateret smittet med den brasilianske coronamutation. Tre i England og tre i Skotland. Fem ud af seks blev med det samme sat i isolation og smitteopsporingen blev sat i gang.

Men så opstod problemerne. På den sjette prøve var der ikke udfyldt et registreringskort ved grænsen, og dermed står myndighederne nu med en positiv prøve uden ejermand.

Og så er den vilde jagt indledt, skriver The Guardian.

Ifølge Public Health England er testen blevet behandlet 14. februar, og derfor vurderer de, at vedkommende er landet i Storbritannien en eller to dage før.

Det ved vi om den brasilianske mutation * Virusvariant P1: I januar i år rapporterede Brasilien og Japan om varianten P1, der første gang blev fundet i den brasilianske by Manaus og hos rejsende fra Japan, der havde været i Brasilien. Varianten har ti mutationer i spike-proteinet. Særligt tre af dem er vigtige at holde øje med. Da varianten har mutationen N501Y, som også den britiske og den sydafrikanske variant har, er der stor mistanke om, at varianten P1 har øget smitsomhed. Det er dog ikke endeligt bevist. Det vides ikke, om varianten giver alvorligere sygdom. P1 har også mutationen E484K, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer. Vis mere Luk

'Ring med det samme'

Samtidig vurderes det, at testen formentlig ikke er taget på et testcenter, da personalet med al sandsynlighed ville have opdaget de manglende kontaktoplysninger. Der må derimod være tale om en hjemmetest.

'Vi beder derfor alle, der har taget en test 12. eller 13. februar, som endnu ikke har fået svar, eller personer, der har et ufuldstændigt registreringskort, om at ringe til PHE omgående', lyder det fra PHE.

Boris Johnson har fremlagt en langsigtet plan for genåbningen af Storbritannien, og han har lovet, at når alle er vaccineret, så er det slut med restriktioner. Imens kæmper briterne stadig med mutationerne. Foto: Ritzau Scanpix

15. februar trådte nye regler i kraft i Storbritannien. Det betyder, at alle, der kommer til Skotland fra udlandet, skal ti dage i karantæne på et hotel, mens samme regler gør sig gældende i resten af Storbritannien, hvis man ankommer fra 33 lande på en rød liste.

En af de registrerede smittede med den britiske mutation var om bord på et fly var Sao Paulo, der fløj via Zürich og videre til London. Alle øvrige passagerer er blevet kontaktet og testet.

To af de andre smittede med varianten stammer fra samme familie i Gloucestershire, og det har ført til et massiv fokus på test i lokalområdet.

Ikke i Danmark

Den brasilianske virusvariant P1 er endnu ikke fundet i Danmark. Den er imidlertid blevet konstateret ved fire coronasmittede i den svenske region Gävleborg, der ligger nord for Stockholm.

Den skabte tidligere på året overskrifter verden over, da den blev dominerende i et voldsomt udbrud af coronavirus-smitte i den brasilianske millionby Manaus.

Det opsigtsvækkende var, at byen allerede havde været centrum for et kraftigt udbrud af smitte med coronavirus. Man regnede med, at der var flokimmunitet i byen.

