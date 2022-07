Mystisk svindelsag

Et indtil videre ukendt antal danske bioanalytikere har fået misbrugt deres cpr-numre til at forsøge at oprette spilkonti hos bettingtjenesten bet365, kan TV2 ØSTJYLLAND fortælle.

Det bekræfter fagforeningen dbio, også kendt som Danske Bioanalytikere, som op til weekenden sendte et brev til deres medlemmer med orientering om svindelforsøget.

- Flere bioanalytikere har oplevet at deres cpr-nummer er blevet forsøgt misbrugt til at oprette spilkonti ved BET365. Vi ved ikke, om lignende er gældende for andre faggrupper, men vi tager naturligvis henvendelserne dybt seriøst, og vi gør, alt hvad vi kan, for at komme til bunds i sagen, står der i brevet, som er underskrevet af bioanalytikernes formand Martina Jürs, der ifølge TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger også selv har været udsat for svindelforsøget.

Indtil videre tyder intet på, at svindlerne har haft held til faktisk at spille for andres penge, men cpr-numrene har de til gengæld nu.

Det gælder blandt andre Lea Nørgaards cpr-nummer. Hun er cytobioanalytiker ved patologi på Randers Regionshospital og blev for nylig opmærksom på, at nogen har forsøgt at oprette en spilkonto i hendes navn.

Flere af hendes kolleger har modtaget breve fra bettingfirmaet, hvor de bliver bedt om at bekræfte, at de er ved at oprette en spilkonto.

Lea Nørgaard har ikke modtaget et brev, men alligevel kontaktede hun bet365 og fandt til sin overraskelse ud af, at der faktisk også var ved at blive oprettet en konto i hendes navn. Derfor tog hun kontakt til firmaet.

- Bet365 var søde og flinke. De spurgte, hvorfor jeg troede, jeg kunne være ramt, og bad om bekræftelse på mit fulde navn og adresse, og et øjeblik efter havde de slettet kontoen, fortæller Lea Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

I stedet politianmeldte hun sagen og søgte råd i blandt andet sin bank. Selvom det ikke lykkedes for svindlerne at spille for hendes penge, er hun blevet rådet til at holde øje med, om der bliver trukket penge fra hendes bankkonto.

Hun har også oprettet en kreditadvarsel på borger.dk. Det anbefaler sikkerdigital.dk. Det gør det også besværligt for hende selv med lån med mere, men er en god sikkerhed.

- Det er lidt skræmmende. Der er utroligt mange, man hurtigt skal have fat i, siger Lea Nørgaard.

Hvordan svindlerne har fået fat i hendes og kollegernes cpr-oplysninger, ved hverken hun eller andre endnu.

Flere bioanalytikere begyndte i slutningen af sidste uge at dele deres svindeloplevelser i en faglig Facebookgruppe, og det stod derefter hurtigt klart, at omfanget var større end først antaget.

Fra at være, hvad så ud til at være et rent østjysk fænomen, viste det sig, at bioanalytikere over hele landet har været udsat for svindelforsøget.

Det gælder både offentligt ansatte på sygehuse, men også privatansatte i lægepraksisser, bioanalytikere i medicinalindustrien og fagfæller, der for tiden arbejder uden for faget, fortæller Lea Nørgaard.

- Den eneste fællesnævner, vi har kunnet finde indtil videre, er, at vi alle er autoriserede bioanalytikere, siger Lea Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har fået flere bioanalytikere til at rette øjnene mod deres fagforening, Danske Bioanalytikere (dbio).

Lækagen af cpr-numrene ser dog ikke ud til at komme derfra, skriver fagforeningen i det brev, som formanden fredag sendte rundt til medlemmerne.

- Dbios sekretariat har været i kontakt med vores to it-udbydere. Meldingen fra begge parter er, at der ikke har været hackerangreb på deres systemer. Det tyder på, at oplysningerne ikke er kommet fra dbio, men vi undersøger fortsat sagen, står der i brevet.

Her fremgår det også, at bioanalytikere udsat for svindeforsøget opfordres til at politianmelde sådanne tilfælde.

Samtidig opfordres medlemmerne til også at orientere fagforbundet.

- Hvis identitetstyverierne mod forventning skulle vise sig at have noget med dbio at gøre, ønsker vi have et så godt overblik som muligt over sagens omfang. Derfor opfordres du til at orientere din regionsformand, skriver formanden.

Hvorvidt andre faggrupper kan være udsat for lignende angreb, er TV2 ØSTJYLLAND ikke bekendt med. Vi har mandag været i kontakt med Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland, hvor bioanalytikernes lækagesag er velkendt, men sygeplejerskernes fagforening kender ikke til lignende tilfælde, forlyder det.

Hvem der står bag svindelforsøget, og hvor de personfølsomme oplysninger er stjålet fra, er altså endnu uvist.