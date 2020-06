Er det en ubåd? Er det en delfin? En mystisk dunk, der ser ud til at blive trukket gennem vandet, får sat gang i fantasien blandt lystfiskere. Men der er muligvis en logisk forklaring

Et mysterium udspillede sig fredag på Langelandsbæltet.

Under en fisketur var lystfiskeren Erling Rasmussen og hans kone vidne til en mystisk 'svømmende' dunk, der så ud til at blive trukket hen over vandoverfladen.

- Det var en mærkelig oplevelse. Vi ser pludselig en masse bevægelse i vandet, og så tænker vi 'hvad pokker er det?,' fortæller Erling Rasmussen.

- Først kigger vi omkring, og vi kan ikke se andre net i nærheden. Da vi ligger på siden af den, sejler vi omkring seks kilometer i timen.

Mens de sejler af sted, får de hevet dunken op på båden, der er forbundet til et tov.

- Vi står begge og hiver i snoren, og vi får hevet cirka otte meter op, men så kan vi ikke mere. Så slipper vi det hele igen, fortæller den 68-årige lystfisker.

Han og konen købte for få år siden deres lille fiskerbåd, og de nu er ude i mindst én gang om ugen omkring enten Årøsund, Langelandsbæltet, Aabenraa Fjord eller Lillebælt - afhængigt af vind og vejr.

- Vi er fuldstændig bidt af det. Jeg er lige gået på pension, og hun har en form for deltidsarbejde, så vi er frit stillet.

Er det en ubåd? Er det en delfin?

Parret har mange bud på, hvad det kan være, der trækker dunken af sted - men er også i tvivl, om dunken i virkeligheden flytter sig, eller det bare ser sådan ud på grund af strøm.

Det kan være svært at se, når man ikke har noget at sammenligne med på vandet.

Da Erling Rasmussen lagde videoen op på en Facebook-gruppe for lystfiskere, fik teorierne også frit løb.

'En russisk ubåd', lyder det fra én. 'Et marsvin', lyder det fra en anden.

- Vi havde selvfølgelig et marsvin eller en delfin tankerne - vi har jo en delfin hernede omkring. Men den skal jo op og ånde, og der er ikke noget, der kommer op. Og vi var på 26 meter vand, så hvis det var en ubåd, ville jeg kunne se det på mit ekkolod, griner Erling Rasmussen og tilføjer, at det nok bare er en fisker, der ikke har sat sit net ordentlig fast.

Catharina Marcussen er naturformidler på Øresundsakvariet. Hun henviser til, at Langelandsbæltet er et strømfuldt farvand.

- Hvis den faktisk flytter sig, er det jo sikkert, at den sidder fast på et eller andet større. Hvis den bliver faktisk på samme position, så er det jo noget bund, den hænger fast i. Og det kunne sagtens være et fiskenet af en art, fortæller Catharina Marcussen.

- Den bedste måde at være sikker på, om dunken bevæger sig på, er, hvis man tager positionen af den på GPS. Det kan være svært at se på videoen, siger hun.

Erling fortryder også, at han ikke tastede positionen ind på sin GPS, så han kunne se, om dunken rent faktisk flyttede sig.

- Næste gang, vi er på Langelandsbæltet, så skal jeg nok se, om den har flyttet sig, lover Erling Rasmussen.