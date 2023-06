Mystisk sygdom blandt medarbejdere: Men rapport afviser

Hos Aalborg Kommune forsikrer man, at man gør alt, hvad man kan, for at komme til bunds i sagen om dårligt indeklima på et jobcenter

Løbende næse, sviende øjne og hovedpine.

For en gruppe medarbejdere fra Uddannelseshuset, som har til huse i flere af lokalerne på Aalborg Kommunes jobcenter, er det ikke sjovt at gå på arbejde.

Her har man i længere tid haft mistanke om, at udbredt skimmelsvamp skaber et dårligt indeklima. Det er dog ikke tilfældet, lyder konklusionen i en ny rapport.

Nu vokser mystikken om årsagen til de syge medarbejdere.

Uddannelseshuset i Aalborg kæmper med dårligt indeklima. Foto: René Schütze

Ingen rygende pistol

Som Ekstra Bladet tidligere har berettet, har kommunen på baggrund af meldinger om store gener hos medarbejderne, iværksat en undersøgelse af indeklimaet.

Svarene fra undersøgelserne har dog vakt stor overraskelse hos centerchef Job og uddannelsesafdelingen Finn Karstenskov.

- Der er ikke nogen af prøverne, der er en rygende pistol, og jeg vil sige desværre. Det havde været nemmere at have med at gøre, indleder han over for Ekstra Bladet.

Kun én de såkaldte DNA-prøve var på et mindre kritisk niveau i forhold til forekomst af skimmelsvamp, påpeger centerchefen:

- Alene den mistanke (om at der kunne være skimmelsvamp, red.) gør, at vi har sagt, at der ikke er nogen, som skal sidde på det kontor, før det er undersøgt nærmere.

- Hvad tænker I så, det kan skyldes, at jeres medarbejdere bliver syge?

- Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke har langtidssygemeldte medarbejdere. Heldigvis ikke. Men vi har en række medarbejdere, som angiver udfordringer med løbende næse og øjne, der svier - altså symptomer, som viser sig, når der er et dårligt indeklima.

Flere prøver

Finn Karstenskov understreger, at man ikke tager let på sagen, blot fordi der ikke er konstateret skimmelsvamp i første omgang:

- Vi tager det naturligvis alvorligt. Derfor har vi lavet en handlingsplan. I den lyder det, at vi foretager en lang række yderligere prøver rundt i husene for simpelthen at vide med os selv, at nu har vi tjekket repræsentativt overalt.

- Så har vi sagt til medarbejderne, at de - i det omfang de kan - skal arbejde hjemme, så de vi ikke udsætter nogen for noget. Derudover har vi gjort det, at vi har sagt til de, der gerne vil, at de kan få lov til at udføre deres arbejde på en anden arbejdsadresse i vores job- og uddannelsesafdeling.

De nye prøver vil blive en del mere omfattende, lover centerchefen afslutningsvist:

- Man tager prøver, hvor man går ind og klinisk rengører rummene. Derefter bliver de forseglet, og så står de sådan i 14 dage, hvor der ikke kommer frisk luft eller ventilation eller andet ind. Så kan man gå ind i og se mere tydeligt, om der er noget.

Allerede onsdag vil kommunen indlede de nye prøver.