Mystisk sygdom rammer kun et sted

I den lille canadiske by Bathurst i provinsen New Brunswick er en mand ved navn Roger Ellis blevet et billede på et medicinsk mysterium.

Det skriver The Guardian.

Den 64-årige mand blev pludselig syg, og hans kære måtte køre ham på hospital i al hast. De var sikre på, at han havde fået et hjertestop, men det afviste lægerne.

Rob Ellis fik det dog værre og værre, tabte 30 kilo og endte i kørestol, imens han blev undersøgt for alverdens forskellige sygdomme. Efter mere end et år på hospitalet døde han. Uden et svar på, hvad der var galt.

- Vi måtte bare acceptere det faktum, at vi ikke fandt ud af, hvad han havde, inden han døde, siger Steve Ellis til The Guardian.

I 2019 og 2020 er 35 mennesker blevet diagnosticeret med sygdommen, der sætter sig i hjernen. Den medfører smerter, pludselig kramper i ryggen og adfærdsændringer. I 2021 er det tal bare blevet endnu højere.

Beskidt slagsmål

Efterfølgende har sagen udviklet sig til et slagsmål mellem myndighederne, der påstår, at der blot må være tale om et tilfælde, mens eksperterne insisterer på, at sygdommen må være opstået som følge af miljøfaktorer eller forurenende stoffer.

Det hele tog for alvor fart, da myndighederne fremlagde et kontroversielt studie, hvor det blev påstået, at der blot var tale om fejldiagnoser af folk med kræft eller alzheimer.

Det blev lavet af Dr. Gerard Jansen fra Canadian Association of Neuropathologists, der efterfølgende blev beskyldt for tvivlsom omgang med data

- Vi har utvetydigt anmodet om, at undersøgelsen bliver trukket tilbage, og der bliver givet en undskyldning. Alle videnskabsmænd, som vi nogensinde har arbejdet med, er meget forfærdede, siger Kat Lanteigne, der er leder af den non-profit advokatgruppe, der repræsenterer de pårørende.

Ligner noget andet

Sygdommen minder om Creutzfeldt-Jakobs sygdom, der også sætter sig i hjernen.

Den rammer en ud af en million mennesker, og de første symptomer er en ændring af personlighed og synsforstyrrelser. Senere mister den ramte taleevnen, kroppen stivner og til sidst dør personen.

Derfor har myndighederne bedt læger om at være ekstra opmærksomme på disse symptomer i New Brunswick.