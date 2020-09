Mystisk tendens: Spækhuggere i vilde angreb

Flere sejlere melder for tiden om voldsomme angreb fra spækhuggere uden for den spanske og portugisiske kyst

En mystisk tendens udspiller sig for tiden ud for den spanske og portugisiske kyst: Spækhuggere angriber både og påfører dem store skader.

Det skriver The Guardian.

Tendensen har stået på i de sidste to måneder. Ifølge mediet fortæller flere sejlere om flokke af spækhuggere, der har cirklet og ramt direkte ind i deres fartøj.

Blev omringet

En engelsk kvinde ved navn Victoria Morris fortæller således, at hun under en sejltur i sommer blev omringet af hele ni spækhuggere, som i over en time hamrede deres kroppe ind i bådens skrog.

Det fik båden til at dreje om sig selv 180 grader, ligesom motoren gik i stå og roret i stykker. Spækhuggerne kommunikerede under hele episoden med høje fløjt.

- Det føltes totalt planlagt, fortæller Victoria Morris.

En skipper fortalte ligeledes til mediet, at han oplevede, at hans båd var 'under angreb' i omkring 50 minutter.

- Styrken, de svømmede ind i båden med, forvred næsten styrmandens skulder, fortæller skipperen.

Den seneste hændelse skete fredag eftermiddag uden for kysten ved den spanske by A Coruña. Her blev et skib angrebet mindst 15 gange af en spækhugger, som kastede sin krop mod skibets stavn.

Skibet måtte sejle i havn for at undersøge, om spækhuggeren havde pådraget det nogen skader.

Spækhuggere er almindeligvis fredelige og nysgerrige dyr, hvorfor de seneste hændelser ifølge The Guardian overrasker flere marineforskere.

Ifølge mediet kan opførslen indikere, at spækhuggerne i området oplever stress.