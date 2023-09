Mystisk togtur: Var hun med?

Kim Jong-un er rejst til Rusland for at mødes med Vladimir Putin. Men også hans entourage trækker overskrifter og særligt en person

Er Kim Jong-uns magtfulde søster, Kim Yo Jong, med på turen til Rusland?

Det er lige nu en af de spørgsmål, der fortsat er ubesvaret i forbindelse med den nordkoreanske diktators besøg i Rusland.

For som altid er begivenhedernes gang i Nordkorea et stort mysterium, og det er svært at få et svar på, hvem der er i Kim Jong-uns inderkreds, men nu kan hans entourage i Rusland være med til at give nogle af svarene.

Og et af de helt store af dem er, hvordan Kim Yo Jong står på nuværende tidspunkt. Ifølge Reuters befandt hun sig nemlig på stationen i Pyongyang, da diktatorens luksustog kørte af sted til Rusland.

Men det er fortsat et mysterium, om hun rent faktisk er med til i den russiske by Vladivostok.

Til gengæld er det ganske vist, at udenrigsminister Choe Son Hui er med på turen, da der findes billeder af ham trykke hånd med en russisk embedsmand. Han var en afgørende skikkelse i forbindelse med Donald Trumps møde med Kim Jong-un tilbage i 2019 i Vietnam.

Desuden vurderes det, at også forsvarsminister Kang Sun Nam og den magtfulde viceformand for Koreas Arbejderparti Ri Pyong Chol.

Kim Jong-un blev taget imod af Ruslands miljøminister og minister for naturresurser, Alexander Kozlov. Foto: OLEG KOZHEMYAKO TELEGRAM CHANNEL

Et problem

Ekstra Bladet har tidligere talt med frsker i international politik og udenrigs- og sikkerhedspolitisk analyse med særligt fokus på Kina hos Forsvarsakademiet Camilla Tenna Nørup Sørensen, der dengang fortalte, at Kim Jong-uns er søster det bedste bud på en afløser, når Kim Jong-un en dag dør.

Kim Yo-jong har i flere år været loyal og trofast støtte for sin bror. Der er bare et problem. Hun er en kvinde.

- Meget taler for, at de vil blive i familien. Det er dem, der har skabt regimet, og de har en helt særlig status i samfundet, og det vil skabe en masse ro.

- Det er især søsteren, der har været meget til stede de seneste år, og hun var også med til topmødet med Trump. Hun er den mest oplagte, men problemet er bare, at hun er en ung kvinde i et mandsdomineret, hierarkisk samfund, siger Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Foto: OLEG KOZHEMYAKO TELEGRAM CHANNEL

Alter ego

Flere eksperter har da også bemærket, Kim Jong-uns lillesøster, Kim Yo-jong, er dukket mere og mere op på det seneste.

Blandt andet har The Guardians korrespondent netop beskrevet, hvordan hun på rekordfart er blevet hans alter ego.

Det påpeges også, hvordan hun så småt er begyndt at varetage opgaver af politisk karakter.