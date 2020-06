Mystisk udledning af lortebakterier forpester Michael Meyerheims og hans naboers badevand

Igen i år fraråder Hørsholm Kommune at bade på den del af stranden, som ligger godt en kilometer syd for Rungsted Havn

I årevis har der været udledning af spildevand og colibakterier i havet en kilometer syd for Rungsted Havn.

Og igen i år har det medført, at Hørsholm Kommune fraråder badning fra stranden.

Hvor udledningen af spildevandet sker fra, har i årevis været et mysterium.

De seneste seks år har kommunen således uden held forsøgt at finde ud af det.

- Jeg kan ikke stå og fortælle dig i dag, hvor det kommer fra. Det er det, der er hele humlen i det her. Vi aner ikke, hvor det kommer fra, siger Morten Slotved, der er konservativ borgmester i Hørsholm Kommune, til TV 2 Lorry.

- Alle de ting, hvor man vil sige, at det burde hjælpe, har bare ikke hjulpet her. Så vi står lidt og er udfordret i forhold til, hvad vi kan gøre, siger han.

Flere af beboerne på Rungsted Kyst er efterhånden ved at være godt utålmodige med kommunen. Det gælder blandt andre Go-Go Holm, som TV 2 Lorry mandag mødte på stranden, hvor hun var taget ud for at bade med sin datter.

- Ja, jeg forstår det selvfølgelig slet ikke. Vi bor i en kommune, hvor man har indtryk af, at vi har tjek på det. Men det har vi åbenbart ikke. Og det er ganske ufatteligt, at man ikke kan finde det læk, siger Go-Go Holm til TV2 Lorry.

Også i den lokale grundejerforening vækker den mystiske sag dyb undren.

- Det har undret mig meget, fordi det er jo et område, som er rigtigt dejligt. Og det ligger jo i en rig kommune, og så er det lidt underligt, at vi har et af de få steder i Danmark, hvor vi har ringe vandkvalitet. Så det vakte stor forundring, da jeg fandt ud af det, siger den kendte journalist og tv-vært Michael Meyerheim, der er bestyrelsesmedlem i Helleholm Grundejerforening, til TV 2 Lorry.

Måske bliver Michael Meyerheim og resten af beboerne dog snart klogere.

Kommune har sat ekstra penge af

Hørsholm Kommune har nemlig sat ekstra penge af på budgettet til ekstra mandetimer og endnu flere tekniske undersøgelser af sagen.

Venstres medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget, Anne Ehrenreich, forsikrer dog, at kommunen længe har været i gang med det store opklaringsarbejde.

- De seneste par år er vi kommet op i gear og gjort endnu mere ved det. Og nu tror man at man har identificeret, at det kommer fra to udløb. Og det vil sige, at nu vil man gå op af de åer, hvor det eventuelt kan komme fra og undersøge, om der er nogle afløb eller installationer, som ikke er i orden, og som kan være årsag til det, siger Anne Ehrenreich til TV 2 Lorry.

Grundejerforening er positiv

Den udmelding beroliger Michael Meyerheim fra Helleholm Grundejerforening.

- Jeg anerkender, at det formentlig kan være svært. Det er sikkert svært at finde årsagen til det. Så selvfølgelig skal kommunen selvfølgelig have den tid, det kræver for at lave det. Så jeg vælger at se positivt på det. Det er godt, at de er gået i gang med det, siger han.

Spørger man beboer Go-Go Holm, så er risikoen for bakterier i havet da også langtfra nok til at stoppe hende og hendes datter i at bade.

- Jeg har badet her i mange år, og egentlig aldrig tænkt over, at Øresund skulle være et sted, man ikke skulle bade. Så det bliver jeg ved med. Og jeg har aldrig nogensinde været syg. Nogensinde, siger Go-Go Holm.