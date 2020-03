Mystisk udvikling før virus: Nu påstår Kina det hele startede i Italien

En italiensk professor fortalte om en udvikling af syge med lungeproblemer i Italien, før coronavirussens udbrud, og det har fået kineserne til at påstå, at det hele startede i Italien. Noget vås, understreger samme overlæge

Historien om en fjer, der blev til fem høns, er skrevet af H.C. Andersen i 1800-tallet, men den er stadig aktuel i 2020.

Det er Kinas propaganda-maskine et levende bevis på i sagen om den italienske professor Giuseppe Remuzzi.

Det hele startede, da direktøren for Mario Negri-institutet for farmakologisk forskning fortalte til italienske medier, at der forinden coronavirusudbruddet var sket en mystisk stigning af antallet af indlagte lungepatienter i Lombardiet.

- I december fandt lægerne i Alzano (en kommune i Bergamo-provinsen, red.) tilfælde af lungebetændelse, som de aldrig havde set før. Men de mente, at det var en videreudvikling af den årlige influenza, sagde Giuseppe Remuzzi i et interview med Corriere della Sera 13. marts.

Tusindvis af europæere er indlagt med coronavirus på hele kontinentet. Her en britisk kvinde. Foto: Ritzau Scanpix

Citat misbrugt

Så burde den ged være barberet, men ikke i Kina. I takt med at coronavirus er blevet værre og værre i hele verden, er citatet nu gået verden rundt og til sidst havnet i Kina.

Giuseppe Remuzzis pointe er dog blevet ændret totalt.

I en artikel fra South China Morning Post er den italienske ekspert pludselig citeret for at have sagt, at udviklingen i Lombardiet i november og december er et bevis på, at coronavirus cirkulerede i området, før den blev registreret første gang i Kina.

Samtidig skriver det kinesiske medie, at der stadig arbejdes på at finde ud af, hvor coronavirussen egentlig stammer fra. Også selvom alverdens eksperter er helt enige om, at den opstod på et dyremarked i Wuhan.

Kineserne frifinder dermed sig selv og placerer aben i Italien.

Utvivlsomt

I kølvandet på den artikel og flere andre artikler med samme ordlyd fra kinesiske medier har Giuseppe Remuzzi igen udtalt sig. Og han er lagtfra tilfreds.

Norske VG har fanget italieneren på telefonen, og han er helt klar i mælet.

- Virussen stammer utvivlsomt fra Kina. Men virussen har helt sikkert rejst til Europa, før kineserne gjorde os opmærksomme på, at den fandtes. Måske var de slet ikke selv klar over det, så det er ingen, siger han.

En demonstration foran WHO's hovedkvarter i Washington mod de dyremarkeder i Kina, hvor virussen stammer fra. Foto: Ritzau Scanpix

Samtidig tilføjer han, at det er et klassisk eksempel på, hvordan videnskaben kan misbruges til propaganda.

11.591 døde

Italien er det land i verden, der har registreret flest dødsfald som følge af coronavirus.

I alt er 11.591 mennesker nu døde, mens det samlede antal smittetilfælde er steget til i alt 101.739.

Der er også lyspunkter i de tal, Italien har fremlagt mandag. Ser man på antallet af aktive smittetilfælde - det vil sige fratrukket de raskmeldte og de døde - er der tale om den mindste daglige stigning siden 10. marts.

Antal aktive smittetilfælde er fra søndag til mandag kun steget med 1648 til i alt 75.528, meddeler sundhedsberedskabet ifølge nyhedsbureauet dpa.

En optælling fra det amerikanske Johns Hopkins University viser, at der nu er registreret over 35.000 dødsfald som følge af coronasmitte på verdensplan.

Over 25.000 af disse dødsfald er i Europa, skriver Ritzau.