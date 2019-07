Mystisk udvikling: Ingen piger født i tre måneder

Indiske myndigheder har sat flere indiske byer under opsyn, fordi der ikke er født en eneste pige i 132 byer de sidste tre måneder

Ikke en eneste pige er blevet født i 132 indiske landsbyer de sidste tre måneder. Til sammenligning er der blevet født 216 drengebørn.

Den mystiske udvikling har fået de indiske myndigheder til at slå alarm og sætte de 132 landsbyer, der ligger i Uttarkashi-distriktet, under opsyn.

Det skriver avisen Times of India.

- Det er mistænkeligt og har fået os til at sætte fokus på abort af kvindelige fostre, siger Ashish Chauhaun, der er leder for distriktet.

- Det kan være et tilfælde, da vi ikke har noget bevis på abort af kvindelige fostre. Vi kan ikke tage nogle chancer, siger han.

Han understreger også, at hvis der er nogen, der findes skyldige i abort af kvindelige fostre, skal de retsforfølges.

I hele Indien er antallet af mænd i forhold til kvinder øget siden 1960-tallet. Og såkaldte selektive pigeaborter baseret på fosterdiagnostik, har været ulovligt i landet siden 1994, men efter alt at dømme er det alligevel udbredt. En rapport fra 2018 viste, at der et underskud på 63 millioner kvinder i Indien.