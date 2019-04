Mystisk ulvemassakre: 25 får dræbt

Da fåreavler Jørgen Blazejewich og fårehyrde Peter Hélen tjekkede til deres får onsdag eftermiddag, fik de sig noget af en overraskelse.

På marken i Storålam Midjylland lå nemlig 16 døde får, men ni andre var medtaget i en sådan grad, at de senere måtte aflives. Dagen inden angrebet havde de sat i alt 75 får ud på marken.

- Jeg må sige, jeg fik frygteligt ondt i maven. Jeg tænkte bare ’nej ikke igen’, siger Peter Hélen til TV Midtvest.

For det er ikke første gang, at Jørgen Blazejewich møder det voldsomme syn.

Nogenlunde samme tid sidste år døde 21 af hans får i et lignende ulveangreb. Han har ellers ulvesikret indhegning, men sidste år havde et krondyr lavet hul i det, og denne gang er der på mystisk vis klippet et 90 gange 90 centimeter stort hul i det.

Det blev senere konkluderet ved hjælp af DNA-prøver, at det var en ulv, der angreb fårene sidste år.

Bid i struben

Ifølge fårehyrden er det med stor sandsynlighed også en ulv, der har været på spil denne gang. Angrebet er blevet undersøgt af en vildtkonsulent, som har fortalt Peter Hélen om angrebet.

- Han mener, at det er ulveangreb. Det er lige præcis sådan, det plejer at se ud. De er bidt i struben og bidt i bagbenene, siger han.

Det er dog først, når DNA-prøverne er kommet tilbage, at man med 100 procent sikkerhed kan sige, om det er en ulv, der har sneget sig ind til fårene.

Det burde også være muligt samme ombæring at bestemme, hvorvidt det er den samme ulv, som tidligere har angrebet Jørgen Blazejewichs får.

