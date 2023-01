Mystisk våben: Hvad er dog det?

Til indsættelsen af Brasiliens nye præsident blev en agent spottet med et mystisk kæmpevåben. Og det har fået folk til at undre sig. Hvad i alverden er det?

Er den legendariske hollywoodfilm 'Men in Black' blevet til virkelighed?

Det spørgsmål har mange brasilianere formentlig stillet, efter at de så et billede af en agent ved indsættelsen af Luiz Inácio Lula da Silva, der er Brasiliens nye præsident.

En kæmpe fest for hans mange tilhængere, og den slags kræver sikkerhed. Men hvad i alverden er det for et våben, som agenten slæber rundt på?

Det spørgsmål har fået avisen GloboNews til at undersøge fremtidsvåbnet nærmere, og det viser sig, at der er tale om en antidroneenhed, der kan tage kontrol over alverdens droner.

Det bekræfter politiet over for avisen, og de fortæller samtidig, at den blev 'skudt ned' af sikkerhedsmæssige årsager. Der var altså ikke tale om en konkret risiko, oplyser politiet. De ønsker dog ikke at oplyse, hvor mange droner der blev skudt ned i forbindelse med indsættelsen.

Foto: Carl de Souza/Ritzau Scanpix

Kniv og fyrværkeri

Droner var dog ikke eneste problem på den festlige dag for demokratiet i Brasilien.

Landets politi måtte tilbageholde en mand, som forsøgte at komme ind til indsættelsen i hovedstaden Brasília med en kniv og fyrværkeri.

Det oplyser Brasiliens militærpoliti.

Politiet oplyste i første omgang, at det havde tilbageholdt en person med en kniv og 'eksplosivt materiale'. Det blev senere klargjort, at det eksplosive materiale, der var tale om, var fyrværkeri.

I forbindelse med indsættelsen blev Lula taget i ed i kongressen, som er Brasiliens lovgivende forsamling, og efterfølgende blev han kørt til landets præsidentkontor i Brasília, Planalto-paladset.