Mystisk virus i Kina kræver endnu et dødsoffer

En ny person er død i Kina af det mystiske corona-virus.

Ifølge de kinesiske myndigheder døde en 69-årig mand onsdag af virusset i den kinesiske by Wuhan, der menes at være epicentret af et udbrud af corona-virusset.

Mindst 41 personer har fået lungebetændelse som følge af virusset, mens den første person døde 11. januar. Det var en 61-årig mand, der også boede i Wuhan.

Corona-virusset menes at være i familie med virusset Sars, der kostede 648 mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

Manden, der døde onsdag, havde været syg siden 31. december. Få dage efter blev han alvorligt syg med tuberkulose, hvilket kostede ham livet.

Virussen stammer ifølge myndighederne fra et fiskemarked i Wuhan. Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix

Lokalt fiskemarked

Myndighederne mener, at virusset stammer fra et lokalt fiskemarked i Wuhan.

Virusset er også blevet konstateret i både Thailand og Japan, hvis myndigheder har udtalt, at det drejer sig om besøgende fra Wuhan.

Ingen af de smittede personer havde dog besøgt det pågældende fiskemarked i Wuhan, oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Begge smittede er i stabil tilstand.

Kan være sundhedskrise

WHO sagde mandag, at den vil konsultere sine eksperter inden for sundhedskriser.

Der er ifølge de kinesiske myndigheder indtil videre ikke fundet tegn på, at det nye virus smitter mennesker imellem. Men det kan ikke afvises.

Formanden for Thailands turistråd sagde onsdag, at omkring 800.000 kinesere ventes at besøge landet i forbindelse med det kinesiske nytår.

Derfor har de thailandske myndigheder øget kontrollen i fire af landets lufthavne.