Mystiske alger vælter ind på stranden: - Jeg har aldrig set noget lignende

Ligesom Skagens gamle arbejdsskure til fiskere og sømand i Den Røde Skurby er stranden knaldrød. Dynger af rødt tang tårner sig op tæt på vandkanten.

- Der har været meget mere, men en del er skyllet i igen i nat, og det ser ud som om, der ikke skyller mere nyt op lige nu. Måske kommer det igen, hvis vinden vender. Det er jeg godt nok lidt spændt på, forklarer en af de lokale fiskere, Kjeld Christian Schrøder Hansen.

Stig Dyrnesli (tv.) og Kjeld Christian Schrøder Hansen har begge mange gæt på, hvor algerne kan komme fra, men det ene kan være lige så godt som det andet, som de konstaterer. Foto: René Schütze

Han har ingen idé om, hvor det kommer fra. Men én ting er han sikker på.

- Jeg har aldrig set så store mængder før. Det er voldsomt, at der kom så meget, men jeg tror nu ikke, at det er noget, der er sundhedsfarligt for os, siger han.

Fakta: Tang og alger Alger er en fællesbetegnelse for makroalger og mikroalger. Tang er det samme som makroalger. Makroalger består af flere celler, mens mikroalger er encellede. 30.000. Så mange forskellige arter alger findes der. Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter. (Kilde: Miljøstyrelsen og Kattegatcenteret)

Stig Dyrnesli, der har et af skurene ved stranden, tror heller ikke, det er farligt.

- Slet ikke, for det lugter ikke, lige når det er skyllet op. Det er faktisk spiseligt, når det er friskt, slår han fast.

Ikke fra skibe

Han har boet i Skagen hele sit liv, og ligesom Kjeld er han også forundret over, hvad det er, havet har skyllet op.

- Vi har aldrig før haft det på den her måde før. Jeg har dykket her i 40 år, og jeg har aldrig set noget lignende, fortæller han.

Stig Dyrnesli kan se den særlige røde tang på stranden fra vinduet i sit sømandsskur, som han deler med to kammerater. Foto: René Schütze

I skurbyen bliver tangmassens oprindelse debatteret, men ingen har endnu fundet svaret.

- Vi snakkede allesammen om, hvad i alverden det var. Nogle havde en mistanke om, at det kom fra skibene, der ligger herude. De fleste renser deres ballastvand, men der kan jo komme nogle udenlandske skibe, som ikke har rensningsanlæg. Men jeg tror nu ikke, at det er derfor, siger Stig.

Den teori skyder Hanne Kaas, der er havbiolog ved den uafhængige rådgivnings- og forskningsinstitution DHI, også til hjørne.

- Jeg tror ikke på, at det kommer fra skibenes ballastvand. Det er tang, og det er ikke giftigt eller noget, siger hun efter at have set et nyhedsindslag på TV2 Nord fra stranden i Skagen.

Kan komme langvejsfra

Hun forklarer, at vi oftere ser grønne alger og tang, fordi de gror i vandoverfladen.

- De røde alger gror dybest nede, så mit gæt er, at nogle havstrømme har gjort, at de har revet sig løs og så er skyllet ind i bugten.

Hvor de oprindeligt har groet, har hun dog ikke et klokkeklart bud på.

- I princippet kan de godt komme langt væk fra. Måske fra vestkysten eller helt nede fra Holland, hvor de så er fulgt med havstrømmen.

Hun har alligevel en forklaring på, hvorfor der sker netop nu.

- Det er den årstid, hvor alger dør og er lette at rive løs. Samtidig er der uro i vandet, og det gør så, at man ser de her opskyld. Men jeg har alligevel aldrig set sådan nogle bjerge af rødalger før, siger hun.

- De røde alger kunne ligne blodrød ribbeblad eller caragentang. Den bruger man faktisk til madlavning i stedet for husblas, siger biolog Bjarke Huus Jensen. Foto: René Schütze

Hos Naturstyrelsen Vendsyssel tager man tangdyngerne i Skagen med nordjysk ro.

- Der ser godt nok ud til at være meget af det, og det har en ret kraftig rød farve, så det kan sagtens passe, at man ikke har set det før på stranden i Skagen, men det er sådan set ikke usædvanligt. På østkysten af Læsø ligger der ofte lignende bræmmer, forklarer biolog Bjarke Huus Jensen.

Han understreger, at han ikke har været forbi Skagen Strand og konstateret det ved selvsyn.