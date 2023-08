Mystiske kufferter får rygterne til at svirre

Nordkoreas diktator Kim Jong-un er pludselig begyndt at blive omgivet af en masse mænd med kufferter, og det har fået rygterne til at svirre

Nordkoreas diktator Kim Jong-un er pludselig begyndt at blive omgivet af en masse mænd med kufferter, og det har fået rygterne til at svirre

Massevis af mænd i jakkesæt med kufferter.

Det kunne lyde noget for en spionfilm, men i Nordkorea er virkelighed. På seneste er dikatoren blevet set med en masse kuffert-mænd omkring sig, når han har bevæget sig rundt i offentligheden.

Senest blev kufferterne spottet i forbindelse med et besøg hos den nordkoreanske flåde for at markere den såkaldte 'flåde-dag' i landet.

Her poserede statslederen klædt i hvid med soldater i massevis, men ikke langt fra ham kan ses en række sortklædte mænd med kufferter.

Bemærk sikkerhedsfolkene med kufferterne. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Et skjold

Og hvad er der så i de sorte kufferter. Ifølge en af verdens førende Nordkorea-eksperter, Michael Madden, er kufferterne en form for beskyttelse imod snigskytte og andre angrebsmænd, der måske ville angribe Kim Jong-un.

- De er kendt som ballistiske kufferter, og hvis vagter ser noget mistænkeligt eller der bliver affyret skudt, så kan de melde det over radioen, og så kan de folde kufferterne ud og beskytte Kim Jong-un.

- Kufferterne kan folde sig ud og danne et skjold rundt om ham, så hvis nogen vil skyde efter Kim, så han de dække ham, indtil han kan blive smidt ind i bilen, siger analytikeren for Nordkorea-mediet 38 North ifølge Metro.

Kim Jong-un foran tusindvis af soldater klædt i hvidt. Foto: Ritzau Scanpix

Frygter han for sit liv?

Derudover fortæller han, at det er helt tydeligt, at der for nyligt er begyndt at være et større sikkerhedsopbud omkring Kim Jong-un.

Det faktum og de mange kufferter har fået rygterne til at svirre om en påstået eksplosion for nyligt i hovedstaden Pyongyang

Foreløbigt er det ikke meget, der er blevet rapporteret om hændelsen, som regimet ikke ønsker får ret meget omtale. Men ifølge The Week Magazine er et eller andet eksploderet i hovedstaden, og det har angiveligt fået Kim Jong-un til at føle sig usikker.

Og det har fået rygterne til at svirre, om han frygter for sit liv.