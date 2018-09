Mystiske Lotto-gevinster: Flere rigtige gav mindre præmie

Onsdagens vikinglotto gav en spøjs fordeling af gevinsterne for vindere med få rigtige

Det burde være logik for de fleste, at jo flere rigtige man har i Lotto, des flere penge kan man vinde.

Ikke desto mindre var der ikke meget at glæde sig over, for de spillere der havde fået fire rigtige i onsdagens trækning i Vikinglotto.

Det udløste nemlig kun 50 kroner at få fire rigtige, mens tre rigtige gav 60 kroner. Altså var der en tier mere at hente, hvis man ikke var lige så heldig med tallene.

Hos Danske Spil kan man godt se, at det ser underligt ud, men der er ikke tale om en fejl, oplyser de.

- Vi har en garanti på 60 kroner, til hvis der kun kommer tre rigtige, siger Mads Hersbøll, presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Spil, til Ekstra Bladet.

Mange lave tal

Mens gevinsten for tre rigtige altså er fast, er de øvrige gevinster afhængige af, hvor mange der vinder, og her var der usædvanligt mange onsdag.

- I trækningen i går var der masser af lave tal, og folk de spiller meget på deres fødselsdatoer eller de dage, de blev gift, som typisk er lave tal. Så når der er mange af dem, er der rigtig mange, der vinder, og derfor er der sket det her, siger han.

- Det ser jo underligt ud for dem, der har fire rigtige, at hvis de havde haft en rigtig mindre, havde de fået ti kroner mere i gevinst?

- Ja, det kan vi jo godt se, og det er noget vi hele tiden overvejer, om der er ting, vi skal gøre anderledes. Vi har ikke fået særlig mange henvendelser om det, men det er klart, at hvis det forvirrer kunderne, så skal vi kigge på det, siger han.

- Så man overvejer ikke at kompensere de kunder, der har haft fire rigtige, så de får en tier mere?

-- Det gør vi meget sjældent og næsten kun, når der er sket fejl, hvilket der jo ikke er tale om her. Det vigtigste er, at der er fuld troværdighed omkring lottotallene, så derfor ville det ikke være særlig smart, hvis vi pludselig begynder at give mere eller mindre, siger han.