Mystiske lysglimt observeret på månens overflade

Videnskabsmænd har nu sat nogle foranstaltninger i gang i forbindelse med at observere og forstå nogle mystiske lysglimt på månens overflade. Det 'mystiske lys-fænomen på månen' sker flere gange om ugen og oplyser en del af månens landskab i en kort periode, før det forsvinder igen.

Nogle gange har man også observeret en modsat effekt, der forårsager, at månens overlade bliver mere mørk.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og videnskabsmagasinet Futurism samt Universität Würzburg

Selv om der allerede er adskillige teorier omkring det mystiske lys-fænomen på månen, er det dog aldrig blevet fuldstændig forklaret. Men nu har astronomer fra Julius-Maximillian-universitetet i Würzburg i Tyskland opstillet et stort teleskop, der vil benytte kunstig intelligens for automatisk at opdage lysglimtene.

Når et udbrud af lys er blevet observeret, vil teleskopet producere video-materiale og billeder af lys-fænomenet, der efterfølgende vil blive nøje undersøgt for at hjælpe videnskabsmændene til at forstå det mystiske fænomen.

- Det uforklarlige lys-fænomen har været observeret her fra jorden siden 1950'erne, men lysglimtene er endnu ikke blevet tilstrækkeligt og systematisk undersøgt over en længere periode, siger Hakan Kayal, der er professor i rum-teknologi.

Professor og astronom Hakan Kayal har en teori omkring lys-fænomenet. Men intet er sikkert endnu. (Foto: Privatfoto)

Hakan Kayal har imidlertid selv en teori omkring, hvad der forårsager det mystiske lys-fænomen:

- Der er samtidigt også observeret aktivitet fra jordskælv på månen. Når overfladen bevæger sig, vil gasser, der reflekterer sollyset, kunne undslippe fra det indre af månen. Det vil forklare lys-fænomenet, der nogle gange varer i timevis, forklarer Hakan Kayal og tilføjer:

- Der er imidlertid ikke nogen god forklaring eller teori omkring på de mere kortvarige lysglimt. Videnskaben har ikke nøjagtigt kunne forklare, hvordan de korte lysglimt opstår på måned. Men nogen har peget på, at det måske kan skyldes nedslag fra en meteor.