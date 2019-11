Mystiske pengebundter med 17.000 kroner fundet på gaden i landsby

Beboerne i den lille landsby Blackhall Colliery i det nordlige England er fuldstændigt mystificerede over de regelmæssige fund af poser med pengeløb, der er efterladt på gaderne i den lille by. Det drejer sig altid om 20 pund-sedler, og hver gang har der været et beløb på cirka 2000 pund i pengebundterne. Det svarer til cirka 17.000 kroner.

Siden 2014 er der 12 gange fundet penge-bundter med 17.000 kroner på gaderne i den lille landsby. Sidste gang var i mandags.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN.

Stort mysterium for politiet

Politiet har rost beboerne i landsbyen Blackhall Colliery, fordi de hver gang har indleveret pengebundterne til politiet. Kriminalassistent John Forster fra politiet i Durham fortæller, at der alene i 2019 er fundet fire seddel-bundter med 17.000 kroner. På trods af en længerevarende efterforskning er det dog endnu ikke lykkedes for politiet at finde frem til den eller de personer, der efterlader de store pengebeløb på gaderne i den lille landsby.

- Det kunne dreje sig om en person, der ønsker at lege 'den gode samaritaner'. Men jeg vil gerne takke beboerne for det store samfundssind, de har udvist, når de indleverer pengebundterne til politiet, fortæller John Forster i en udtalelse fra politiet og fortsætter:

- Omstændighederne i den mærkelige sag er stadig et stort mysterium. Og vi opfordrer folk til at komme med oplysninger, der kan hjælpe os i sagen, siger John Forster.

Politiet oplyser i øvrigt, at pengebundterne er fundet forskellige steder i den lille landsby. Politiet har også afhørt adskillige mennesker og organisationer i området i et håb om at finde frem til den 'glade giver'.