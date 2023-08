Mystiske sms'er: Her er politiets teori

En gruppe udenlandske hackere stod formentlig bag en sms, der natten til torsdag blev sendt til en række unge muslimer i Norge.

Det vurderer Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

I sms'en skal modtagerne være blevet opfordret til at tage hævn for de koranafbrændinger, der har fundet sted i Sverige og Danmark.

- PST's undersøgelser tyder på, at det er en udenlandsk hackergruppe, som står bag udsendelsen af tekstbeskederne. Det var formentlig ikke religiøst motiveret, siger Eirik Veum, der er seniorrådgiver i PST.

PST er Norges pendant til Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark.

Koranafbrændinger i Sverige og Danmark har skabt stor vrede i den muslimske verden og ført til store demonstrationer.

Norge har ikke på samme måde været indblandet i konflikten.

Alligevel holder PST løbende øje med trusselsniveauet I Norge. Lige nu anses det for at være på niveau 3, hvilket betyder en moderat trussel.

- Indtil videre er vores vurdering, at sikkerhedssituationen og trusselsniveauet i Norge ikke er væsentligt ændret.

- Men vi holder os opdateret på udviklingen både i Norge og i vores nærområder og nabolande, siger Eirik Veum fra PST.

I Danmark oplyste PET mandag i et skriftligt svar til Ritzau, at efterretningstjenesten vurderer, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen mod Danmark.

- Regeringen tager den nuværende situation meget alvorligt, og den seneste tids koranafbrændinger har - som Politiets Efterretningstjeneste har sagt - betydning for det aktuelle trusselsbillede, sagde justitsminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Det danske politi har midlertidigt skærpet indsatsen ved de danske grænser på grund af udviklingen i trusselsbilledet.