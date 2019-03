Mystiske spækhuggere spottet: Kan være ny art

Der er stadig opdagelser at blive gjort i de store have.

En gruppe af internationale forskere fra NOAA Fisheries’ Southwest Fisheries Science Center har nemlig filmet, hvad de umiddelbart mener er en helt ny type spækhuggere.

Endnu har de ikke noget officielt navn, og forskerne har derfor valgt at gå med navnet Type D-spækhugger.

De smukke dyr blev spottet i havet syd for Chile, og forskerne har nu tænkt sig at kigge mere på det DNA, man har samlet fra dem.

Forskellen på en almindelig spækhugger og en Type D-spækhugger skulle ifølge forskerne være, at Type D har et mere rundt hoved, en smallere halefinne og kun en lille plet ved øjet, hvor almindelige spækhuggere har en stor plet ved øjet.

Spækhuggerne skal nu undersøges. Foto: NOAA

Meget spændte

Bob Pitman fra NOAA Fisheries’ Southwest Fisheries Science Center har udsendt en pressemeddelelse, hvor han fortæller, at de hos instituttet er meget glade for opdagelsen.

'Vi er meget spændt omkring de genetiske analyser, vi skal have foretaget. Type D-spækhuggere kunne være det største ubeskrevede dyr, der er tilbage på planeten, og det er en klar indikation om, at vi stadig ved meget lidt om livet i vores have', står der i meddelelsen.

Der er blevet spottet Type D-spækhuggere tilbage i 1955, hvor 17 strandede på en strand i New Zealand. På det tidspunkt havde man dog ingen idé om, at det var en helt ny slags spækhugger.

Bob Pitman har siden 2005 været interesseret i at finde spækhuggerne, og nu skal der foretages undersøgelser for at finde ud af, hvad forskellene er på de to typer.