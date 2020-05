Mystiske tal: Minder om Danmark

Lige på den anden side af Øresund har coronastrategien været helt anderledes i Danmark.

I Sverige har de stadig holdt flere ting åbent, imens vi i Danmark lukkede helt ned. Nationalt er de svenske dødstal over otte gange så høje som de danske, men ikke i Skåne, og det vækker undren.

Det skriver Aftonbladet.

Antallet af coronadødsfald i Skåne er 167, og det svarer til 121 døde pr. million indbyggere i regionen. Til sammenligning har Stockholm og omegn 828 døde pr. million indbyggere, mens Danmark har 97 døde pr. million indbyggere.

Og de tal får avisen til at stille spørgsmålet: Er det helt andre årsager end graden af nedlukningen, der er afgørende for, hvordan coronavirusudbruddet udvikler sig?

Ubesvarede spørgsmål

Faktum er, at vi ikke kender svaret, ligesom mange andre spørgsmål omkring coronavirussen stadig er ubesvarede.

Vi ved blot, at mens Danmark lukkede stort set hele landet ned, så besluttede Sverige at holde skoler, daginstitutioner, frisører, restauranter, storcentre og flere andre ting åbne.

Imens Danmark var lukket ned, kunne svenskerne nyde en øl i solen. Her i Malmø 30. marts. Foto: Aleksander Klug

Svenskernes strategi var, at borgerne skulle holde afstand, selv om tingene fortsat var åbne. Skæbnen lå i svenskernes hænder.

I Sverige er der registreret 4266 dødsfald med coronavirus, mens Danmark har 568 døde. Det svarer til 97 døde pr. million indbyggere i Danmark, mens Sverige har 414 døde pr. million indbyggere.

Vil åbne grænserne

Torsdag fortalte den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, til TV2, at han mener, at grænsen mellem Sverige og Danmark skal åbnes.

Åbner Danmark grænserne til naboerne hinsidan, vil det ikke få antallet af smittede til at stige, vurderer han.

- Jeg tror ikke, det vil have den store effekt. Det vil nok have den effekt, at den danske befolkning bliver gladere, og det vil være til gavn for økonomien.

- Men jeg har svært ved at se, at det vil gøre den store forskel for smittespredningen, siger han til TV2.

Også den svenske udenrigsminister, Ann Linde fra Socialdemokraterna, opfordrer Danmark til helt at åbne grænsen til Sverige.