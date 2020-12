Mystiske vindertal: 5, 6, 7, 8, 9 og 10

Chancen for at vinde Sydafrikas PowerBall er én til 42,3 millioner. Men tirsdag var der 20 vindere

Mange øjenbryn er blevet løftet efter tirsdagens trækning af PowerBall i Sydafrika.

Her lød vindertallene 5, 6, 7, 8, 9, mens PowerBall'en selvfølgelig fulgte talrækken og var nummer 10.

Og ifølge BBC har det kastet utrolige tyve vindere af sig. De skal dele præmiesummen og får hver, hvad der svarer til næsten 2,3 millioner kroner hver.

Men nu skal hele lotteriet undersøges for svindel.

Én ud af 42,3 millioner

Chancen for at vinde Sydafrikas PowerBall er én til 42,3 millioner, så det er ikke overraskende, at lotteriet nu skal undersøges for svindel.

Men ifølge lotte-operatøren Ithuba er man ikke synderligt forbløffet over de tyve vindere, beretter BBC.

'Tillykke til aftenens tyve vindere ved PowerBall-trækningen. Tallene kan virke overraskende, men vi ser mange spillere, der benytter denne tal-rækkefølge.'

Sydafrikas nationale lotteri-kommision (NCL, red.) skal efterforske udtrækningen.

PowerBall foregår således, at man udvælger en kombination af tal ud fra sæt af 50 bolde med tal på samt en yderligere bonus-bold fra en pulje af 20 bolde.

