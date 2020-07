Nåede det på målstregen: Jubler over borgerforslag

Et nyt borgerforslag har nået de magiske 50.000 støtteerklæringer, der betyder, at forslaget kan nå til Folketinget

Et nyt borgerforslag om at indføre automatisk statsborgerskab efter 10 års ophold i Danmark nåede på dagen inden deadline de magiske 50.000 støtteerklæringer. Det vækker stor jubel hos stifteren, økonomiassistent Inge Christoffersen.

- Det overraskende var, at det blev sådan en vild slutspurt. Fredag omkring middag, der manglede vi stadig 10.000. Og så klokken 02 var vi pludselig i mål, og alle var helt ellevilde, siger hun.

Det fremgår af borgerforslaget 1. Alle der har haft lovligt ophold (midlertidig eller permanent opholdstilladelse) i Danmark i sammenhængende 10 år, kan få et dansk statsborgerskab (i gave) enten ved at afgive erklæring herom eller ved lov jf. grundlovens §44. 2. Man bibeholder eller forbedrer de eksisterende muligheder for at søge om statsborgerskab inden de 10 år.Undtaget er dem, der er dømt efter straffelovens kapitel 12 og 13, der omhandler landsforræderi og terrorisme.

Ifølge Christoffersen var aktiviteten så massiv, at Folketingets hjemmeside var overbelastet i løbet af aftenen. Det skyldtes ifølge stifteren, at influencere som Irina Olsen og Fie Laursen samt forskellige anti-racismegrupper reklamerede for borgerforslaget i slutspurten.

En Facebook-gruppe med 61.000 oprettet af initiativtagerne tæller også folketingsmedlemmer som udlændingeordfører Andreas Steenberg (R) og Sikandar Siddique (Å).

Målet blev nået, netop som politikernes sommerferie er gået i gang. En ferie, som Inge Christoffersen har tænkt sig at bruge aktivt.

- Nu har vi tre-fire måneder til at lave lobbyarbejde for at overtale nogle af de her folketingspolitikere. De ved godt, vi er der, og at vi har været i gang med at arbejde længe, tro mig, siger hun.

Behøver ikke fremsættes

Borgerforslag, der er nået gennem nåleøjet, sendes videre til Folketingets Administration, der finpudser det. Herefter er det dog op til Folketingets partier at beslutte, om de vil fremsætte forslaget.

Ønsker ingen partier at gøre det, når forslaget aldrig til Folketingssalen. Derfor er det altså fortsat uvist, om idéen om automatisk statsborgerskab efter 10 års ophold vil blive drøftet fra talerstolen.

Borgerforslag er et relativt nyt og omdiskuteret tiltag, der blev lanceret i januar 2018. I maj i år lykkedes det for første gang at få et borgerforslag vedtaget, da alle andre partier end Nye Borgerlige og Liberal Alliance blev enige om en ny klimalov.

Et lovforslag, der altså startede på borgerforslag.dk.

Christoffersens forslag er det i alt 11. forslag til at nå 50.000 erklæringer. Heraf afventer to stadig behandling og syv, som altså endte med at blive afvist.