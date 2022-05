Nål, ingefær og peber fundet i karameller - sagen er meldt til politiet

En nål blev fredag fundet i en af de karameller, der traditionen tro blev delt ud til sidste skoledag på Søndervangskolen i Hammel.

Derudover er der også fundet peber og ingefær, fortæller skoleleder René Guldbrandsen, efter at en forælder fredag eftermiddag har kontaktet skolen. Det skriver TV2 Østjylland.

- Først tror vi, at det er et rygte, at der er noget i karamellerne, men situationen ændrer sig voldsomt, da vi finder ud af, at der rent faktisk er fundet noget, siger han til TV2 Østjylland.

Allerede tidligere på eftermiddagen modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra en forælder.

- Anmeldelsen går på, at der skulle have været både piller og nåle i de karameller, som blev kastet ud til de yngre elever sidste skoledag, siger kommunikationsmedarbejder i politiet Janni Lundager.

Indtil videre er der ikke oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade. For allerede forud for den store dag var der løbet rygter om diverse ting i karamellerne.

- Det er ikke første gang, at der har været snak om det. Der har altid været lidt en stemning omkring sidste skoledag, fordi nogle af de store bliver lidt kåde, siger skolelederen.

Der er ikke tidligere fundet noget, men fredag blev en medarbejder præsenteret for to karameller med 'en sort prik i'. Om det er noget, der har været der fra fabrikken eller er puttet i, vides dog ikke.

- Derfor skrev vi ud til alle klasselærerne, at det var en god ide, at de lige tjekkede karamellerne eller samlede dem ind. Så de fleste smed dem ud, siger René Guldbrandsen.

Samme besked blev sendt ud til forældrene på AULA. På daværende tidspunkt drejede det sig udelukkende om et forsigtighedsprincip.

- Jeg er glad for, at vi har samlet dem ind, for det er vigtigt, at børnene ikke får noget, de ikke skal, siger skolelederen.

Om det er samme forælder, der har skrevet til skolen, som har indgivet anmeldelsen til politiet, vides ikke.

Men skolelederen har i forbindelse med sagen orienteret forvaltningschefen i kommunen samt skolechefen.

- Han tager selv kontakt til politiet, og så skal vi finde ud af, hvad næste skridt er, siger René Guldbrandsen.

Skolen har som kompensation for de tabte karameller lovet is til de mindre elever i næste uge.