Når andre holder fri, kommer de hjemløse på arbejde

Når det er koldt og weekendlukket, er de hjemløse særligt udsatte. Dem, der ikke finder husly for natten, risikerer overgreb, overfald eller at blive bortvist fra den kommune, hvor de har deres daglige gang

Forfrosne stimler hjemløse sig sammen foran herberget på Hillerødgade i København. Sultne venter de på at komme ind i varmen og ind i sikkerheden til et måltid mad, en madras og en sovepose.

- Når vinteren kommer, kan vi se håbløsheden i deres øjne. Det er koldt og mørkt, og dagene er lange, fortæller Flemming Jantzen, forstander på herberget i Hillerødgade.

Herberget i Hillerødgade har 100 fastboende og plads til 30 overnattende i natcafeen. I vinterperioden er der dog behov for flere pladser, så personalet trækker ekstra madrasser ind, så ingen hjemløse bliver afvist i døren. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Institutionen har kun budget til at åbne fra klokken 23.30, men på grund af kulden vælger de alligevel at lukke de hjemløse ind klokken 22 om vinteren. Dagen efter lukkes de ud igen klokken 10 og må klare sig på gaden resten af dagen.

- De er slukøret lørdag og søndag morgen, når vi slipper dem ud til et lukket København. Man kan mærke på dem, at de er pressede og stressede, og når de kommer tilbage om aftenen, er de udkørte og sultne, fortæller Claus Hegstrup, der har arbejdet flere år på herberget.

- Når alle andre har fri, så kommer de hjemløse på arbejde, fordi det er svært at finde et sted, hvor det er varmt og gratis at opholde sig, siger Ask Svejstrup fra De hjemløses Landsorganisation.

Det er ofte de hjemløse, som misbruger, der har svært ved at finde indendørs. På mange væresteder er forbudt at tage stoffer eller drikke. Sådan er det ikke på Herbeget i Hillerødgade, og der ligger derfor kanyler og sølvpapir rundt omkring, fordi der er blevet fixet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Gennem Hus Forbi tilbyder herberget rene kanyler og andet grej, som skal forebygge sygdomme hos de mange hjemløse, der misbruger. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Natten er farlig

For nylig blev der sat ild til en sovepose, hvori der lå en hjemløs og sov. Sådanne historier er jævnligt fremme i medierne.

- De, som er på gaden om natten, er meget udsatte. Vi hører jo, hvad de oplever. Kvinderne fortæller, at de udsættes for voldtægt eller forsøg på det. Andre kommer og har fået tæsk, fortæller Claus Hegstrup og uddyber:

- Vi kan se, at tryghed betyder meget for dem. De lægger sig tæt sammen, selvom de er herinde, og selvom de ikke kender hinanden, siger han.

Udenfor er det dog slut med at lægge sammen for at sikre sig imod tyveri, overgreb eller overfald. En ny lov forbyder, at hjemløse sover sammen i grupper, fordi det kan være utrygskabende for forbipasserende.

- Den nye lov tvinger dem til at splitte sig op og lægge sig skjulte, kolde og fugtige steder. Hvis de bliver fundet af de forkerte, mens de ligger alene et skjult sted, så er det farligt for dem, fortæller Ask Svejstrup fra De hjemløses Landsorganisation.

Bliver de hjemløse fundet og anmeldt for at skabe utryghed, som loven foreskriver, risikerer de at blive straffet med zoneforbud, som betyder, at de bliver bortvist fra kommunen.

De hjemløse, som kommer om natten, bliver taget imod af personalet, som står bag et gitter. 'Jeg er ikke glad for gitteret, og det signal det sender, men vi er nødt til at have det. Vi har oplevet, at der er kommet hjemløse, som har været voldelige eller har forsøgt at kaste ting efter personalet,' siger forstander Flemming Jantzen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tyndt smør

Flere brugere på herberget i Hillerødgade fortæller, at de ikke længere tør at sove udenfor på grund af de nye regler. De tør ikke ligge alene og er afhængige af, at der er plads til dem på herberger rundt omkring.

Blandt politiker og lobbyister er der uenighed om, hvorvidt der er sengepladser nok. Antallet af hjemløse har været stigende de seneste år, og ifølge den seneste tælling fra det nationale analyse- og forskningscenter for velfærd var der 6.635 hjemløse i 2017. Til sammenligning er der cirka 2.100 herbergspladser ifølge organisationen Projekt Udenfor.

- Om vinteren bliver vi jævnligt ringet op af andre herberger, som ikke har nok plads, og så tager vi de ekstra ind hos os. Vi dækker jo over et mørketal - de ekstra overnattende, som vi tager ind, er ikke nogen, vi reelt har budget til, siger medarbejder Claus Hegstrup.

Indimellem vælger medarbejderne frivilligt at møde tidligere ind. 'Så kan vi bedre nå at lave noget socialt arbejde med dem, inden de går i seng,' forklarer Claus Hegstrup, som er medarbejder på herberget. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jo flere vi bliver, jo tyndere bliver smørret. Vi kan jo ikke lave et kvalificeret stykke socialt arbejde, fordi vi kun kan tilbyde det helt basale. Vi giver tag over hovedet om natten. En seng at sove i, et bad og noget at spise, men som hjemløs med en psykisk eller fysisk lidelse eller et misbrug skal der jo noget andet til, siger Flemming Jantzen, som er forstander på stedet.

Herberget har tre medarbejdere om natten til de i alt 130 overnattende hjemløse.

- Man får fornemmelsen af, at ambitionsniveauet for kommuner og politikere blot er, at “ingen skal dø”. Vi taler om en madras på gulvet sammen med tredive andre, hvor du kan komme ind klokken 22 om aftenen og bliver smidt ud igen tidligt dagen efter. Det løser ikke de rigtige problemer, fortæller Ask Svejstrup fra De hjemløses Landsforening, SAND.

En ny rapport viser, at Danmark i modsætning til Norge og Finland ikke er lykkes med at nedbringe antallet af hjemløse.

