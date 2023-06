Når maksgrænse: 750.000.000 kr. kan blive dine

Hvad ville du gøre, hvis du pludselig blev mangemillionær?

Det kan du tænke over lidt.

For Eurojackpot stiller nu 750.000.000 kroner på højkant - det største beløb, man overhovedet kan vinde i Eurojackpot.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

'Det er jo et helt ubegribeligt stort beløb, som er på spil i aftenens trækning i Eurojackpot. For næsten et år siden havde vi æren af at udbetale det samme beløb til en dansker, og når man først har haft den oplevelse én gang, så kan jeg love, at man gerne vil opleve det igen.'

'Og når det føles så skelsættende at udbetale 750 millioner kroner, så tænk på, hvordan det må føles at modtage dem…,' siger Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Tredje gang

Med de 750.000.000 kroner er det tredje gang, at Eurojackpot når sin maksgrænse for vanvidsbeløb, som første gang gik til en dansker.

Og det kan sagtens ske igen, hvis man spiller med inden klokken 19 i aften.

'Vinder man et stort beløb hos os, bliver man tilbudt særlig rådgivning, så vi sikrer, at man får en god start på livet som millionær – eller i det her tilfælde mangemillionær', lyder det fra direktøren.

Dansker vandt 759 mio.

Eurojackpot er et europæisk lotteri med deltagere fra 17 lande. Det har eksisteret siden 2012.

Vinderpuljen kan rumme alt fra 63 til 750 millioner danske kroner.

Sidste år vandt en dansker lidt over 759 millioner danske kroner, som skyldtes den samlede omsætning fra trækningen dengang, oplyser Danske Spil til Ekstra Bladet.

'Vores puljeestimat forud for trækningen er altid sat konservativt.'

'Så den kan godt være højere end maks. puljen, men aldrig lavere.'