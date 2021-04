- Når ugen er omme, har vi serveret ét tons flæsk

Kok og tv-personlighed Umut Sakarya har igen fyldt sin restaurant. I hvert fald efter coronareglementet.

Fredag er den første festdag, hvor Danmark har åbnet efter fire måneders nedlukning, og Guldkroen har hele 16 mennesker i lokalerne.

Umut Sakarya kan igen slå dørene op til Guldkroen. Foto: Anthon Unger

Stemningen er høj, og Umut Sakarya melder om en uge, hvor flæsk og sovs flyder over disken.

- Indtil videre har vi kørt 200 kilo flæsk dagligt, så når ugen er omme har vi serveret det første tons flæsk. Hvor meget sovs giver det? Det er 3 deciliter sovs pr. mand, så det er meget, siger han.

Da Ekstra Bladets mand er forbi, er stemningen høj, folk er fulde, og personalet har travlt med at få gæsterne ned på rumpetten, når den ellers brænder for at komme op at skåle.

Umut Sakarya har undervejs i nedlukningen været frustreret - blandt andet over at flere i København hoppede på isen i hobetal. Og der er da også stadig plads til lidt malurt i det danske køkken:

- Den ene dag siger de (politikerne red.) noget, og den anden dag siger de noget andet. Og så laver de hul-i-hovedet-reglen med 30 minutter, siger han med henvisning til, at der skal reserveres bord en halv time inden, at gæster dukker op.

Han fortsætter:

- Jeg vil gerne se, hvilke parametre der ligger til grund for, at det er 30 minutter. Jeg ville gerne høre begrundelsen for det. Det er fint nok, at vi skal have nogle regler, men der skal følge nogle forklaringer med.

Alligevel er han glad for endelig at kunne slå dørene op:

- Det er bare så dejligt at få lov at møde sine gæster igen. Vi har glædet os utrolig meget efter mange måneders nedlukning.

