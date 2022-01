Når virkeligheden er vildere end film

Om han har verdens bedste skytsengel, har lavet en aftale med djævlen eller bare er verdens heldigste mand, vides ikke.

Uanset hvad, lykkedes det den amerikanske amatørpilot at holde døden for døren. Det bør ellers næsten ikke kunne lade sig gøre, når man styrter ned sit fly, lander på togskinner, er sekunder fra at blive kørt over af tog, men reddes i sidste øjeblik.

Episoden er filmet på bodycams, som politiet i Los Angeles bærer. Efter de blev kaldt ud til et flystyrt, fik de travlt, da det stod klart, at de ikke havde meget tid til at redde piloten ud af flyet, inden det ville kollidere med tog.

På videoen ses manden, som ser noget medtaget ud efter styrtet. Politiet bakser med at få ham ud af flyet, og det når de altså bare fire sekunder inden flyet rammes af et tog.

Har det godt

Herefter blev manden transporteret til akutmodtagelsen, hvor han blev behandlet for overfladiske skader, skriver CBS Los Angeles.

Efter episoden har politiet med rette modtaget en masse ros for deres heltemodige gerninger. Det ser man blandt andet på Twitter.

Hovedkontoret for politiet i Los Angeles har også rettet rosende ord mod betjentene, der var til stede ved ulykken.

'Betjentene viste heltemod og hurtig handling, da de reddede en pilot, som måtte lave en nødlanding på skinnerne ved San Fernando Rd. og Osborne St. lige inden et tog kolliderede med flyet.