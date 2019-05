Nabo efter lydprøve: F-35 bliver et rent helvede

- Det bliver jo et rent helvede.

52-årige Kim Skov ser nærmest vantro ud. Han bor 900 meter fra start- og landingsbanen på Flyvestation Skrydstrup.

Kæmpe lydprøve: F-35-jageren er en larmende bulderbasse

Da det norske F-35 kampfly onsdag eftermiddag lettede fra flyvestationen under den storstilede lydtest, blev luften både flænset af en skærende lyd og et voldsomt bulder.

Har givet op

Kim Skov trækker på skuldrene. Han har givet op.

- Det her er jo som pest eller kolera. Støjen fra F-35 er helt klart voldsommere end fra F-16 jagerne. Men det er ikke mere end jeg havde forventet. Man bliver jo vant til larmen, lyder det fra den 52-årige købmand.

Kimk Skov med hunden Ziva, som heldigvis er ligeglad med både F-16-jagere og F-35 kampfly. Foto: Anders Brohus

Kim og Inga Skov har boet i 27 år i den hyggelige landejendom. Efter at ungerne er fløjet fra reden, har de for to og et halvt år siden sat ejendommen til salg.

- Men det sidste år har der overhovedet ingen interesse været. Det skyldes jo den megen snak om larmen fra F-35 kampflyene, fortæller Kim.

Det går os på nerverne

Han frygter, at opsparingen til alderdommen ryger. For hvis ikke ejendommen kan sælges, så er der ikke overskud til at hygge sig for, når ægteparret holder op med at arbejde.

- Det går os da på nerverne. Det er noget, vi taler om hver eneste dag. Vi bliver stressede af det her. For er vi købt eller solgt?

Det er endnu uklart, om ægteparret kan få ejendommen eksproprieret. Afgørelsen falder formentligt først efter sommerferien.

F-35 er lige landet på flyvestationen. Foto: Anders Brohus

Hvis Kim og Inga skal blive boende, så må de regne med op til 20 flyvninger med F-35 flyene om dagen.

Meget dybere vibrationer

- F-35 sender nogle meget dybere vibrationer ud end F-16 jagerflyet. Jeg er noget bekymret over det her, siger Kim Skov til Ekstra Bladet, mens det tordner og buldrer lige over ejendommen.

Både et F-16 fly og to F-35 kampfly fra det norske flyvevåben har deltaget i onsdagens storstilede lydtest.

MANGE BOLIGER RAMMES AF STØJEN Flere boliger vil blive plaget af støjen fra det kommende F-35 kampfly. Det har Forsvarsministeriet selv oplyst i april i år. Undersøgelsen viser at: Grænseværdierne for flystøj uden afvisningsberedskabet overskrides for 618 boliger, idet overskridelsen for 558 boliger er mindre end eller lig med 5 dB. (Dette skal ses i forhold til de hidtidige 41 overskridelser for F-16).

Grænseværdierne for den samlede flystøj med afvisningsberedskabet overskrides for 895 boliger. Heraf er overskridelsen mindre end eller lig med 5 dB for 785 boliger. Det er endnu ikke besluttet, hvordan de mest støjplagede naboer vil blive kompenseret. Der kan blive tale om at opkøbe ejendommen eller foretage en støjsikring. Først efter sommerferien vil der blive fremlagt en kompensationsordning.

Klokken 18 har Forsvaret inviteret borgerne til en pølse på torvet i Vojens. Her kan de støjplagede beboere indbyrdes diskutere dagens lydmæssige oplevelser med de to jagerfly-typer.

Torsdag aften er der borgermøde, hvor resultaterne af lydmålingerne vil blive fremlagt.