Nabo til omstridt center: Jeg er ikke overrasket

Det kommer på ingen måde bag på en af de nærmeste naboer til udrejsecentret Kærshovedgård, at tre udvisningsdømte beboere fra centret er blevet anholdt og sigtet i to sager om hjemmerøveri og vold mod tjenestemand.

- Min første tanke var bare, nå, det var endnu en i rækken af sager om kriminalitet, hvor beboere fra centret er indblandet. Det foregår i hele landet, og det undrer mig overhovedet ikke, siger Ole Tranberg til Ekstra Bladet.

Selvom Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var på høflighedsvisit - også til en kop kaffe hos Ole Tranberg og hustru - så sent som i fredags i Midtjylland, så har den nærmeste nabo til det omdiskuterede udrejsecenter forligt sig med, at 'lorten bliver liggende i baghaven,' som Ole Tranberg formulerer det.

- Status for os er, at vi nu i bedste fald får en form for økonomisk tryghed igennem kompensation, for vi kommer aldrig til at kunne sælge vores ejendom, så længe udrejsecentret er her, siger Ole Tranberg og fortsætter:

- Tanken om at flytte centret er lagt ned, og vi får aldrig vores tryghed tilbage, hvor vi bare kan gå en tur i skoven uden at tænke på, at det kan være farligt. Derfor kan vi nu håbe på, at vi i det mindste kompenseres og derigennem får en form for økonomisk sikkerhed.

Gennemskuelige politikere

Ole Tranberg er således overbevist om, at det politiske spil om den varme kartoffel, som placeringen af udrejsecentret er, i hvert fald indtil videre er sat på pause.

Ole Tranberg mener, at han har gennemskuet det politiske spil om placeringen af et udrejsecenter. Foto Claus Bonnerup

-Hvis jeg var politiker, ville jeg også sige, hvad i himlens navn skal vi gøre med dem. Det vil give en helvedes ballade, uanset hvor man placerer dem, siger Ole Tranberg,

Efter fem-seks års evig debat føler naboen, at han har gennemskuet strategierne både på den ene og anden politiske fløj i Folketinget.

- Tesfaye levede med sit besøg i mandags, hvor han gav indtryk af, at vi vil få en form for støtte, op til socialdemokraternes valgløfte fra juni 2019. Nu har de forsøgt at finde en anden placering på Langeland, men de vidste godt, at de aldrig ville få flertal for det.

- Venstre-regeringen med Løkke, der styrede butikken inden socialdemokraterne tog over, kunne jo også bare have realiseret planerne med at flytte centret til øen Lindholm, men det undlod de og overlod problemet til deres efterfølgere, siger Ole Tranberg.