Nabo til udrejsecenter: - En politisk farce

Mens langelænderne søndag aften kunne ånde lettet op og glæde sig over, at planerne om et nyt udrejsecenter for 130 kriminelle, udvisningsdømte beboere fra det bestående center, Kærshovedgård, ved Bording i Midtjylland blev droppet, så er der overvejende hovedrysten hos naboer og lokale med bopæl tæt på Kærshovedgård.

- Alle politikere siger, de har ondt af os, men det tror jeg ikke på, når det kommer til stykket, og det viser denne sag jo også. Vi er vidner til en politisk farce i sin reneste form, siger Ole Tranberg, der er nærmeste nabo til Kærshovedgård, til Ekstra Bladet.

Nogen har aldrig haft problematikken med kriminalitet og utryghed tæt på, mens andre har, og dermed kan udtale sig med mere indsigt om et udrejsecenter. Ole Tranberg hører til den sidste gruppe. Foto Claus Bonnerup

Han har, siden Kærshovedgård blev til udrejsecenter for fem år siden, både været tæt på de problemer, nogle af beboerne har skabt i nærområdet samtidig med, at han har fået et mere nuanceret syn på flygtninge- og integrationspolitik.

- Den ene regering har overdraget problemet til den næste og så videre. Jeg synes, der er blevet slået politisk plat på den her sag, siger Ole Tranberg, der med sin hustru befinder sig på Bornholm i disse dage, hvor den 'varme kartoffel' på ny kastes rundt i luften.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ekstra Bladet prøvede i går at finde ud af, hvor der kan ligge et udrejsecenter.

Gør ikke den store forskel

Da det for nylig blev meldt ud, at regeringen ville flytte 130 beboere fra Kærshovedgård til et nyt center ved Bagenkop på Langeland, så Ole Tranberg flere scenarier for sig.

- Det, vi ser nu, var også det, jeg troede mest på. Vi endte i status quo. Da de åbnede Kærshovedgård tænkte jeg, at dette er ikke en løsning, men en parkering, og sådan er det stadig, siger Ole Tranberg, der heller ikke tror på, at en flytning af de 130 kriminelle, udvisningsdømte beboere ville gøre den store forskel.

- Ligegyldig hvem du stopper ind i sådan et center, så vil de fleste reagere, fordi de udsættes for stress og står over for det sidste, de vil, med en udvisning.

Grundlæggende splittelse

Placeringen af Kærshovedgård har ifølge Ole Tranberg på den ene side fået flere lokale til - som ham selv - at se mere nuanceret på problematikken med at hjemsende flygtninge og udviste, mens mange andre på den anden side har haft dårlige oplevelser med kriminalitet og utryghed på grund af nogle af beboerne.

Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) taler med partikollega justitsminister Nick Hækkerup forud for et åbent samråd i sidste uge om stigende kriminalitet blandt beboerne på Kærshovedgård. Foto Ritzau Scanpix/Philip Davali

- Mange lokale er blevet rundtossede efter Langeland kom i spil. Selvom flere har udtrykt sig nuanceret om udviklingen i sagen på de sociale medier, så er der ingen tvivl om, at Kærshovedgård har skabt grundlæggende splittelse blandt de lokale, siger Ole Tranberg.

- Jeg synes, politikerne skal stoppe med at spille bolden rundt og rundt og i stedet finde en løsning, men de (politikerne) skal heller ikke foregøgle folk, at der findes nemme løsninger.