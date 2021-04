Nabo til udrejsecenter: Politikerne har spillet fallit

De cirka 280 beboere i Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland er kilde til konstant forargelse, debat og - ifølge centrets nærmeste nabo - rendyrket populisme fra flere folketingspolitikeres side. Det ændrer den seneste udvikling i sagen om de udviste kriminelle og asylansøgere på midlertidigt, tålt ophold ikke ved.

- Populismen er blevet tydeligere og tydeligere for mig de seneste år, siden Inger Støjberg (tidligere udlændinge- og integrationsminister) bombastisk udtalte, at det skulle være utåleligt at være på tålt ophold i Danmark, siger Ole Tranberg.

- Jeg har ikke noget imod menneskene, som bor på Kærshovedgård. Men jeg har noget imod den måde, de er underlagt at leve på, for det går udover os allesammen her i området, siger Ole Tranberg. Foto Claus Bonnerup

Han har sammen med sin hustru, Birgit, været førstehåndsvidner til Kærshovedgårds problemer og politikernes gentagne forsøg på populistiske løsninger, og han har senest optaget en video, der viser to maskerede beboere gå ind og ud igennem det hegn, der omkranser centret.

- Efter Støjbergs udtalelse så jeg i ånden ragnarok, men det har senere vist sig, at der ikke var megen bund i hendes udmeldinger, siger Ole Tranberg til Ekstra Bladet.

Venstre kalder minister i samråd

Diskussionen om Udrejsecenter Kærshovedgård er med jævne mellemrum blusset op, siden de første beboere rykkede ind i centret for fem år siden. Ole Tranbergs video af de maskerede mænd har således pustet til ilden.

Ifølge Venstres integrations- og indfødsretsordfører, Morten Dahlin, hersker der ingen tvivl om, at de maskerede mænd i videoen er på vej ud for at begå kriminalitet, og han efterlyser mere handling for at komme det til livs.

Derfor kalder han nu justitsminister, Nick Hækkerup (S), og udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, i samråd.

- De skal stå skoleret overfor Folketinget og fortælle os, hvad de rent faktisk har tænkt sig at gøre for at få de her mennesker til at rejse hjem og få kriminaliteten i området til at falde, siger Martin Dahlin til tv2.dk.

I 2019 droppede den nye regering den forrige regerings planer om at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Men Morten Dahlin fastholder, at det er en god ide at isolere beboerne fra resten af samfundet, for eksempel på en ø, hvor det er sværere at komme væk.

Tør kun tale om stramninger

Beboerne på Kærshovedgård består af knap 280 afviste asylansøgere, personer på tålt ophold og udvisningsdømte kriminelle – alle med det tilfælles, at de skal sendes ud af Danmark. Beboerne må gerne forlade centret i dagtimerne, men de skal melde ind- og udgang ved porten, og de skal i princippet overnatte i centret.

Alene i perioden fra 15. december i fjor til 24. marts i år blev der ifølge BT på tre måneder skrevet 59 sigtelser for formodede lovovertrædelser begået af beboere fra Kærshovedgård.

- Problemet er, at vi ikke ved, hvad vi møder, når vi støder ind i en beboer. Det kan være en psykisk syg, en kriminel eller en ganske fredelig, venlig person. Beboerne færdes meget her i området, og de cykler jævnligt ind til Bording og tager toget. Der har været nogle ret grimme episoder, hvor for eksempel biler er blevet stoppet på vejen, folk har fundet beboere i deres garager om natten, og de har råbt og skabt sig ved stationen. Det skaber en generel utryghed i hele området, fortalte Ole Tranberg, da Ekstra Bladet interviewede ham i september i fjor. Foto Claus Bonnerup

- Jeg har fået en mere nuanceret tilgang til indvandrings- og flygtningepolitik i de seneste år, og jeg kan konstatere, at udrejsepolitiken overhovedet ikke virker. Problemet bliver ikke mindre af, at et flertal i Folkeinget har malet sig op i et hjørne, hvor de kun tør tale om stramninger, stramninger, stramninger, siger Ole Tranberg, der ikke nærer forhåbninger om en snarlig løsning trods den seneste raslen med sablen fra Venstres Martin Dahlin.

- Videoen med hullet i hegnet er et koncentrat af, hvad der foregår. Personerne på billederne lever deres liv uden for Kærshovedgård 23 timer i døgnet. Hvorfor er disse mennesker ikke kylet ud for længst, tænkte jeg umiddelbart for år tilbage, men det kan vi jo ikke bare gøre, hvis vi skal leve op til konventioner om menneskerettigheder, tilføjer naboen til en af de mest omtalte matrikler i landet.